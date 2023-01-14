Çavuşoğlu, Dr. Fazıl Küçük’ün 39’uncu ölüm yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, varoluş ve özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ün, Kıbrıs Türklerinin milli mücadele kahramanı ve ömrünü Kıbrıs Türklerinin varlığını korumaya adamış büyük bir devlet adamı olduğuna vurgu yaptı.

Bakan Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ün 39’uncu ölüm yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çavuşoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kıbrıs Türkünün gönlünde çok özel bir yere sahip olan, varoluş ve özgürlük mücadelesi liderimiz Dr. Fazıl Küçük, Kıbrıs Türk Halkı’nın özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinin mimarıdır.

Verdiği mücadele ile Kıbrıs Türkü’nü karanlıktan aydınlığa çıkaran, halkına önderlik ederek hayatını Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık mücadelesine adayan Dr. Küçük, ülkemizin geleceği için çok önemli bir yol gösterici olmuştur.

Bize düşen görev de her türlü zorluğa ve imkansızlığa rağmen emanet ettikleri Cumhuriyete sahip çıkmak, O’nun özgürlük mücadelesindeki duruş ve düşüncelerinin takipçisi olarak yolumuzu aydınlatan ışığını asla söndürmemektir.

Bu duygu ve düşüncelerle, cesareti, kararlılığı ve inancıyla, bağımsızlığımızın, özgürlüğümüzün ve bugün bu topraklarda özgürce yaşayabilmemizin önünü açan, örnek devlet adamı, Toplum Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ün aziz hatırası önünde eğiliyor, saygı, sevgi ve özlemle anıyorum.”

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14/01/2023 14:31