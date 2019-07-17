Çavuşoğlu: ‘Dünya sıralamasında çok kötü yerlerde değiliz’

TV Güneş’te “parantez” programında soruları yanıtlayan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, çağdaş teknolojiyi eğitime ve Kıbrıs Türk insanının hayatına daha etkin bir şekilde sokmak kararında olduklarını vurguladı.

Türkiye’de okullarda uygulanan Fatih projesinin bir benzerinin KKTC’de de uygulanması ile ilgili yöneltilen bir soruya karşılık Çavuşoğlu, fatih projesi benzeri bir projeyi 2010 yılında ülkeye kazandıran ismin kendisi olduğunu ancak bu projeyi hedefledikleri süratte devam ettiremediklerini söyledi. Çavuşoğlu “o dönemde proje çerçevesinde okullara akıllı tahta konulup öğrencilere tablet verilecekti, akıllı tahtalar geldi ve bazı okullar kullanıyor, şu anda yürüdüğümüz yolculuk tamamen teknolojiyi insanımızın hayatına sokma hedefi” dedi.

“ÜZERİNE BİRŞEY KONULMAMIŞ”

Nazım Çavuşoğlu, elektronikleşmenin önemine dikkat çektiği konuşmasında, bakanlık bünyesinde “MEB TV” olduğunu, hedeflerinin tam gün eğitimi bu kanal üzerinden insanların ulaşmasını sağlamak olduğunu ancak bu çalışmanın üzerine, geçen sürede bir şey konulmadığını kaydetti. Bu teknolojiden öğrencilerin iyi bir şekilde faydalanacağına vurgu yapan Çavuşoğlu, “Öğrenciler, Okullarda örgün eğitimlerde derslerini görecek, anlamadıkları konu en iyi şekilde bant kaydı yapacak, yerel öğretmen dersi tekrar anlatmayı isteyebilirsiniz. Tam gün eğitimi belki de elektronik ortamda sağlayacağız. Tam gün hedefi fiziki olarak okullarda hedeflenmekle birlikte geniş eğitimi elektronik ortamda hedefliyoruz” şeklinde sözlerini noktaladı.

ÖĞRETMENLERİN ÇALIŞMA KOŞULLARI

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, öğretmenlerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi ile ilgili uzun bir serüven olduğunu ifade ederek, öğretmenlerin çalışma yaşamları, hukuki durumları, ücretlerdeki artış ile ilgili tüm başlıklarda geçmiş hükümetlerin destek olduğunu söyledi. Kazanılan bu hakları sendikaların seslendiriyor gibi olsa da aslında sendikalar sorunları tespit edip hükümete iletiyorlar” diyen Çavuşoğlu, çalışanların en fazla hakkı UBP döneminde aldığının altını çizdi.

“DÜNYA SIRALAMASINDA ÇOK KÖTÜ YERLERDE DEĞİLİZ”

Ülkedeki çalışma hayatıyla ilgili değerlendirmede bulunan Çavuşoğlu, gelinen noktada mutsuz olacak bir durumun olmadığını, “maaş anlamında dünya sıralamasında en üstte olmasak da en altta da değiliz. KKTC gibi bütçe açıklarının olduğu bir ülkede şu anda özelde öğretmenleri konuşsak bile bu tüm mesleklerde aynı. Dünya sıralamasında çok kötü yerlerde değiliz. Bununla ilgili çalışma koşullarında, fiziki koşullarda sıkıntı olabilir ama düşünce özgürlüğü, çalışma rahatlığı, insanların geleceği ile ilgili endişelerin ortadan kaldırılmış olması onları mutlu eden taraflardır” ifadelerine yer verdi.

EN CİDDİ SORUNLARDAN BİRİ GİDERLER

Bakan Çavuşoğlu, çalışma hayatında güncellemelere her zaman ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekerek, sorunlar üzerinde de değerlendirmelerde bulundu. Giderlerin en ciddi sorunlardan biri olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, “Anayasaya göre öğrenciler bedava eğitim alır ama bakıyorsunuz ki çocuğun yetişebilmesi için yürünen yolculukta eğitimin özel ders giderleri, dershane, okullardaki bağış giderleri derken, bir bakıyorsunuz bedava hizmet paraya dönüyor. Sağlığa bakınca o da aynı. Devlet vatandaşına ciddi sağlık imkanı sağlıyor ancak ailelerin giderleri yüksek olduğu için ekonomik sıkıntılar doğuyor” dedi.

“MÜFREDAT GÜNCEL OLMALI”

Müfredat ve kitapların güncellenmesi ile ilgili de konuşan Çavuşoğlu, ileriye emin adımlarla yürüme noktasında tüm Bakanlıkların birlikte hareket etmesi gerektiğini kaydetti. Çavuşoğlu, 2010 yılında Eğitim Bakanlığı döneminde yaptığı çalışmaları anımsatarak, “müfredat güncel olmalı, 2010 yılında bakan olduğumda müfredat ve kitapların güncellenmesi konusunda çalışma başlattık, çalışma 5-6 yıl sürdü. Bu işler 2 ayda olmaz. Eğitimde oluşturmadığınız müfredat bir nesli yok eder. Eğitim Bakanlığı ciddi iştir. Her hükümet programına göre eğitim hedefi değil, KKTC’nin ortak eğitim sistemini oluşturmanın peşine düştük. Bununla ilgili meclisteki partilerle görüşmemizde 10 yıllık stratejik plan yapıp bir eğitim hedefi koyma hedefindeyiz. Hedeften sapma söz konusu değildir” ifadelerine yer verdi.

“DEVLETİN AĞIR YÜZÜNÜ ORTAYA KOYARIZ”

Hala Sultan İlahiyat koleji içerisinde bazı medya kuruluşlarının gündeme getirmeye çalıştığı “huzursuzluk” haberleri ile ilgili yöneltilen bir soruya Bakan Çavuşoğlu, haberlerin abartılı olduğunu ve bu şekilde yansıtıldığını vurguladı. Kolejin yasalara uygun olarak kurulduğunu belirten Çavuşoğlu, “Orada küçük bir fark şu olabilir, tüm okullarda eksik olan branşlarda Türkiye’den gelen öğretmenler var. Hala Sultan İlahiyat kolejinde de var, Bizim zamanımızda da Türkiye’den hocalar geliyordu, biz bunu zenginlik olarak görüyorduk, kolejde öğretmenler arasında bazı sıkıntıların olduğu söylemini doğru bulmuyorum. Abartılı olduğunu ve yansıtıldığını biliyorum. İki taraflada görüştüğümde bireysel olarak ciddi sorun yok. bazı arkadaşlar maksatlı şekilde çalışma hayatında yer alan kendi aralarında sorun olduğunu yazıyorlar, doğru değil. Her okulda bir biriyle ilişkilerde sıkıntı olabilir. İsminden dolayı okulu ayrıştırmak doğru değil. Ben koleje yönelik, bu konuşmaları doğru bulmam. Meslek hocaları var, bazı insanlar kendini uzak görebilir, bu insanlarla konuştuğumda buraya neden geldiklerini bilen insanlar. Medya’da yer almasını doğru bulmam. Prensibim sorun çözmek ve vizyon ortaya koymak. En önemli ayak ben bilirim değil ortak akılla biz yaparız ve sürekli yaparız. Nerede sorun varsa karşısında aciz kalmayız. Ülkenin milli hedeflerini engelleyecek olan olursa taviz vermeyiz devletin ağır yüzünü ortaya koyarız. Barış demokrasi adalet temelinde öğretmenler hazır, biz de yönetmeye hazırız. Sorun çıkarsa da çözeriz” şeklinde konuştu.

“DENKLİK SORUNU YOK”

Üniversitelerde denklik sorunu olduğu yönündeki söylemleri de değerlendiren Çavuşoğlu, denklik sorunun olmadığını, KKTC üniversitelerine direkt olarak ÖSYM’den gelen öğrencilerin böyle bir sorunla karşılaşmadığını, sıkıntı yaşayanların ise adaya okumaya gelip alakasız bölümlere yatay geçiş yapmaya çalışanların yaşadığını kaydetti. Çavuşoğlu, bu anlamda mücadele başlattıklarının altını çizerek, sıkıntı olarak görülen bazı başlıkların konuşulması için Öğrenimden sorumlu yöneticinin Ankara’ya gittiğini, prensipte el sıkıştıklarını ve bu hafta imza atmayı hedeflediklerini söyledi.

“FİNANSI SAĞLARSAK ÜLKEYE YAYMA HEDEFİNDEYİZ”

Geçtiğimiz hafta yapılan Ankara ziyareti ile ilgili de soruları yanıtlayan Çavuşoğlu, Eğitim ve Kültür Bakanları ile ayrı ayrı görüştüğünü, eğitimde iş birliği için ciddi görüşmeler yaptıklarını kaydetti. Tam gün eğitim ile ilgili değerlendirmede bulunan Çavuşoğlu, tam gün eğitimin uygulanması için finansının sağlanmasının şart olduğunu kaydederek sözlerine şu şekilde devam etti; “ Her tür okulda pilot uygulamak istiyoruz. Finansmana ihtiyaç var. Eğer finans hemen sağlanırsa bu yıldan geçmek istiyoruz. Geçersek, gelecekte ülkeye yayma anlamında da devam edecektir.