Çavuşoğlu, Dünya Veteriner Hekimler Günü dolayısıyla mesaj yayınladı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, veterinerlerin “Dünya Veteriner Hekimler Günü”nü kutlayarak, özverili katkılarından dolayı teşekkür etti.

Bakan Çavuşoğlu gün dolayısıyla yayımladığı mesajda, Dünya Veteriner Hekimler Günü’nün bu yıl 21’inci kez kutlandığını belirterek, veteriner hekimlerin sağlıklı hayvan yetiştirilmesi, hayvan sağlığının ve aynı zamanda insan sağlığının korunması, hayvan refahının iyileştirilmesinin yanı sıra, gıda güvenliğinin sağlanması, küresel açlığın azaltılması, zoonoz hastalıkların önlenmesi gibi alanlarda yaptıkları çalışmalarla insanlığa büyük katkılar sağladıklarını hatırlattı.

Çavuşoğlu mesajında şunları kaydetti:

“Dünya Veteriner Hekimler Günü’nde bu yılın teması, ‘Veteriner Hekimlerin Covid- 19 Krizine Yanıtı’ şeklinde belirlendi.

Covid- 19 salgını, bildiğimiz, tecrübe ettiğimiz, normal diye tanımladığımız hayatı değiştirdi ve küresel olarak hem insan hem de hayvan popülasyonunu önemli ölçüde etkiledi.

Salgınlar konusunda deneyimli olan veteriner hekimler, son bir yıldır insanlığın büyük bir mücadeleden geçmekte olduğu Covid-19 salgınında da sahada büyük riskler alarak çalışmalarını yürüttüler. Bu zorlu dönem boyunca veterinerler, hayvan sağlığı, refahı ve insan sağlığı açısından önemli roller üstlendi.

Hayvan sağlığı, gıda güvenliği ve zoonoz hastalıklarla mücadele de önemli yükümlülükleri bulunan, bu yönde büyük emek sarf eden değerli veterinerlerimizin Dünya Veteriner Hekimler Gününü kutlar, özverili katkılarından dolayı teşekkür ederim.”

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25/04/2021 14:03