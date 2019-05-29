Çavuşoğlu: Düzene uymaya değil düzeni kurmaya geldik

Kar-İş yetkilileri Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nu ziyaret ederek toplu taşımacılıktaki sorunları aktardı.

Kar-İş Başkanı Bekir Beksan Akandere yıllardan beridir öğrenci taşımacılığı yapılmakta olduğunu söyleyerek bununla bağlantılı ihtiyaçların ve sıkıntıların da gün geçtikçe arttığına dikkat çekti. Akandere Bakan Çavuşoğlu’nun sorunları çözeceğine inanç belirtti.

Akandere “İşimizi daha iyi idame edebilme adına sizlere önemli görevler düşüyor. Ödeme süreçlerinde ciddi sorunlar yaşadık. Tecrübelerinizi de ortaya koyarak sorunları çözebileceğinizi düşünüyoruz.” dedi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu da ülkedeki birçok sorundan bir tanesinin de toplu taşımacılıkta yaşandığını ancak rantabl olmadığını ifade etti.

Çavuşoğlu, “Bu durumdan biz de memnun değiliz tüketici tarafından da memnuniyetsizlik var. Birlikte çözüm bulmak olmazsa olmazımız olmalıdır. Standartlarımızı artırmalıyız” dedi ve ekledi “düzene uymaya değil düzeni kurmaya geldik”

Çavuşoğlu“ Devlette devamlılık yaratabilmek için bir düzen kurmalıyız. Biz bir düzen kurmaya geldik. Aksayan kısımlarını düzeltmeye geldik. Düzeni kurarken kendimize göre değil, ortak akılla hepimize uyan bir düzeni kurmalıyız” ifadelerini kullandı.

Öğrenci taşımacılığının iyi bir sektör olarak göründüğünü ancak standartlarının tartışıldığını da belirten Çavuşoğlu, taşımacılıkta güvenlik standartlarını çok önemsediklerini, maliyetlerin de doğru hesaplanması ve doğru ödemeler yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.

(BRT)