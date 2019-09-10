Çavuşoğlu, Erhürman ile görüştü

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün akşam Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği KKTC’de, ana muhalefet partisi lideri Erhürman ile bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çavuşoğlu, “KKTC ana muhalefet lideri, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman ile bir araya gelerek son gelişmeleri değerlendirdik.” ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, 8-9 Eylül tarihlerinde KKTC’de temaslarda bulunmuştu.

(TAK)