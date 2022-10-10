Çavuşoğlu: Evladımızın zamansız vefatı hepimizi üzdü

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, geçirdiği ani rahatsızlık dolayısıyla hayatını kaybeden Karşıyaka Merkez İlkokulu öğrencisi Miray Houssein Dhatt Yakudoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.



Çavuşoğlu’nun mesajı şöyle;

“Karşıyaka Merkez İlkokulu’nda öğrenim gören öğrencimiz, evladımız Miray Houssein Dhatt Yakudoğlu’nun zamansız vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.



Eğitim camiamız olarak aramızdan erken ayrılışının üzüntüsünü yaşadığımız öğrencimiz Miray Houssein Dhatt Yakudoğlu’na Allah’tan rahmet, kederli ailesi, yakınları ve sevenlerine sabır dileriz.”

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10/10/2022 12:08