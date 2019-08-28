Çavuşoğlu: F-35'leri alamazsak yeni alternatifler ararız
28/08/2019
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Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Savaş uçağına ihtiyacımız var, F-35'leri alamazsak yeni alternatifler ararız" açıklamasında bulundu.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Estonya'da mevkidaşı ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.
Türkiye'nin hala F-35 programının bir parçası olduğunu söyledi. Türkiye'nin F-35 parçaları ürettiğini hatırlattı. Türkiye'nin F-35 savaş uçakları satın almak istediğini ve bunun için ödeme yaptığını belirtti.
Çavuşoğlu, "Savaş uçağına ihtiyacımız var. F-35'leri alamazsak yeni alternatifler ararız" dedi. Dışişleri bakanı, "Bunu tercih etmiyoruz. Biz F-35 almak istiyoruz" ifadesini kullandı.
Çavuşoğlu, dün Rusya'da havacılık fuarını gezdiklerini ve Rus SU-57 savaş uçaklarını gördüklerini de belirtti. Türkiye'nin Rusya ile ilişkilerinin başka ülkelerle ve NATO'yla ilişkilerine alternatif olmadığının altını çizdi.