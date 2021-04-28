Çavuşoğlu: Federal çözümün neden mümkün olamayacağını anlattık

İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen 5+BM gayriresmi Kıbrıs konferansında TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Cenevre'de Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitlik önerisine tam destek verdik" açıklamasında bulundu

Bakan Çavuşoğlu açıklamasında, "Federal çözümün neden mümkün olamayacağını anlattık. Adil, kalıcı, sürdürülebilir çözüme ancak adadaki gerçekler temelinde ulaşılabilir." ifadelerini kullandı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in başkanlık ettiği konferansta, günün ilk oturumu TSİ 11.20'de başladı. Guterres, toplantının açılış konuşmasını yaptıktan sonra sırasıyla Kıbrıs Rum Kesimi Lideri Nikos Anastasiadis, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab söz alacak.

Verilecek aranın ardından günün ikinci oturumunda Guterres, Bakan Çavuşoğlu ve diğer heyet başkanlarıyla ikili görüşmeler yapacak.

Basına kapalı toplantılar BM Cenevre Ofisi'nde gerçekleştiriliyor. BM Genel Sekreteri Guterres, akşam da heyet başkanları onuruna gayriresmi akşam yemeği verecek. Konferans yarın sona erecek.

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28/04/2021 14:13