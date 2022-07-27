Çavuşoğlu, Gazi Üniversitesi’ni ziyaret etti

Ankara temaslarını ikinci gününde Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, heyetiyle birlikte Gazi Üniversitesi’ni ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çavuşoğlu, Gazi Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Musa Yıldız ile görüşmesi sonrasındaki açıklamasında, “Gazi Üniversitesi gibi önemli bir kurumun Kıbrıs Türk halkının gönlünde önemli bir yere sahip olduğunu” belirterek, yürütülen iş birliğinin arttırılarak devamı için birlikte hareket etmeye devam edeceklerini söyledi.

Gazi Üniversitesi’ne YKS, YTB bursları ve Gazi Üniversitesi tarafından verilen GCE A Level kontenjanları olmak üzere üç farklı yolla öğrenci gönderdiklerini hatırlatan Çavuşoğlu, üniversitenin verdiği kontenjan sayılarının arttırılması noktasında görüş birliğine vardıklarına ifade etti.

Gazi Üniversitesi ile imzalanan protokol çerçevesinde belirlenen kontenjan sayılarının arttırılacağını belirten Çavuşoğlu, yüksek lisans ve doktora programlarına da kontenjan verilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını da açıkladı.

Kıbrıslı Türk öğrencilerin yükseköğrenime geçişleri esnasında Türkiye’de yaşadıkları sorunları da dile getirdiklerini belirten Çavuşoğlu, sıkıntıların giderilmesi adına birlikte hareket edeceklerini söyledi.

Çavuşoğlu ayrıca, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız’a ve üniversite yönetimine, Kıbrıs Türkü gençliğine verdikleri destekler ve gösterdikleri iyi niyetli yaklaşımlardan dolayı teşekkür etti.

Bakan Çavuşoğlu temasları kapsamında, öğle saatlerinde Türkiye Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile bir görüşme yapacak. Çavuşoğlu ayrıca Türk Tarih Kurumu ile Atatürk, Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurulu’nu ziyaret edecek.

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27/07/2022 12:35