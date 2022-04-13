Çavuşoğlu, Gazimağusa Türk Maarif Koleji Erkek Voleybol Takımını Kabul Etti

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu Türkiye'nin Aksaray bölgesinde düzenlenen ortaokullar arası Yıldızlar Voleybol Finalleri’nde Türkiye ikincisi gelen Gazimağusa Türk Maarif Koleji Erkek Voleybol Takımı öğrencilerini, öğretmenlerini ve okul müdürünü kabul etti.

Milli Eğitim Bakanlığı Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, elde edilen başarının ülke insanına ve eğitim camiasına büyük bir gurur yaşattığına vurgu yaptı. Çavuşoğlu, fırsat verildiğinde Kıbrıs Türkü’nün her alanda rekabet edebileceğinin altını çizdi.

Öğrencilerin, hem akademik hem de sportif açıdan başarılı olmalarının da önemli olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

“Bizleri gururlandıran evlatlarımızı tebrik ediyorum. Çok önemli bir başarıya imza attılar. Çocuklarımızı eğiten, bayrağımızı gururla dalgalandırmalarını sağlayan okul müdürümüzü, öğretmenlerimizi ve ailelerimizi de ayrıca kutluyorum. Her alanda lider çocukları bu topluma kazandıran sizler, ne kadar gurur duysanız azdır. Hepinizi yürekten tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum.”

Böylesi önemli bir başarıya imza atan takımı bakanlıkta ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduğunu da ifade eden Çavuşoğlu, konuşmasının ardından öğrencilere tablet hediye etti.

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13/04/2022 14:47