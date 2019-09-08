Çavuşoğlu: Gazimağusa’da Başkonsolosluk açılacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gelen Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarına yarın başlayacak.

Resmi temasları öncesinde Çavuşoğlu, bugün Yenierenköy’de vatandaşlarla bir araya geldi.

Çavuşoğlu bugün Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile saat 17.00’de Yenierenköy’de düzenlenen sohbet toplantısına katıldı.

Burada bölge halkının sorunlarını dinleyen Bakan Çavuşoğlu, Gazimağusa’da Başkonsolosluk açılacağını belirterek, Başkonsolosun ise Kasım Kaban olacağını açıkladı.

Bakan Çavuşoğlu temasları çerçevesinde yarın ilk olarak saat 10.00’da Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından kabul edilecek.

Çavuşoğlu, ardından saat 10.35’te Cumhurbaşkanlığı’nda yer alacak yuvarlak masa toplantısına katılacak.

Toplantı, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Meclis’te yer alan siyasi parti liderlerinin katılımı ile gerçekleştirilecek.

Çavuşoğlu, saat 13.00’te Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay tarafından verilecek öğle yemeğine katılacak ve saat 14.30’ta Başbakan Ersin Tatar tarafından kabul edilecek.

Çavuşoğlu, temaslarını tamamlamasının ardından yarın KKTC’den ayrılacak.

Türkiye Dışişleri Bakanı’nın KKTC’deki programına ilişkin Bakanlığın resmi sitesinden yapılan açıklamada, Çavuşoğlu’nun, Kıbrıs konusu ile Doğu Akdeniz’dekison gelişmeler başta olmak üzere gündemdeki konuları KKTC makamları ve siyasi parti liderleriyle ele alacağı kaydedildi.