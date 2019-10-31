Çavuşoğlu, Guterres’le görüştü

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.

Görüşme hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan Çavuşoğlu, “Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’le görüşmemizde, Suriye, Filistin ve Kıbrıs meselelerine ilişkin son gelişmeler başta olmak üzere bölgesel ve küresel gelişmeleri değerlendirdik. BM ile aramızdaki işbirliği projeleri hakkında görüş alışverişinde bulunduk.” ifadelerini kullandı.

31/10/2019 00:20