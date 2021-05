Çavuşoğlu, Güzelyurt Bölgesinde İncelemelerde Bulundu

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Güzelyurt bölgesinde inceleme ve temaslarda bulundu.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Çavuşoğlu, Güzelyurt bölgesindeki temasları sırasında, Cypfruvex tesislerini, Yedidalga Balıkçı Barınağı’nı, Yeşilırmak Avcılık ve Atıcılık Derneği ile Erson Hocanın Organik Çiftliği’ni ziyaret etti.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, Bakan Çavuşoğlu'na temasları sırasında Bakanlık Müdürü Bünyamin Merhametsiz, Hayvancılık Dairesi Müdürü Gönen Vurana, Tarım Dairesi Müdürü Reşat Değirmenci, Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Cem Karaca, Özel Kalem Müdürü Kemal Şöföroğlu, Organik Tarım Birimi Sorumlusu Duygu Kaşer ve UBP milletvekili Menteş Gündüz eşlik etti.

CYPFRUVEX’TE SEZON KAPANIŞ SEROMONİSİ YAPILACAK

Bakan Çavuşoğlu’nun, Cypfruvex tesislerini ziyareti sırasında, Cypfruvex Genel Müdürü Cemal Redif ve Yönetim Kurulu üyeleri tarafından narenciye sezonunun genel bir değerlendirmesi yapıldı.

Türkiye’den gelen narenciye kesim işçilerinin hem pandemi, hem de bayram nedeniyle ülkelerine döndüklerini anlatan Redif, ürünlerin dalında kalma tehlikesinin yaşandığını ancak bu durumun Cypfruvex işçilerinin fedakarlığı sayesinde atlatıldığını ifade etti. Redif, pazartesi günü sezon kapanış seremonisi yapacaklarını kaydetti.

Bakan Çavuşoğlu, bu yıl narenciyenin dalında kalmadığını ve tüm ürünün toplanarak değerlendirildiğini belirtti. Çavuşoğlu, kesim işlemi yaparak, sıkıntılı bir durum yaşanmasını engelleyen Cypfruvex işçilerinin davranışının, “takdire şayan” olduğunu söyledi.

“BALIKÇILIĞIN GELİŞTİRİLMESİ VE DAHA İYİ NOKTAYA GETİRİLMESİ HEDEFİYLE ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLMEKTE”

Bakan Çavuşoğlu, geçen yıl iyileştirme çalışmaları tamamlanarak açılan ve şu an küçük boy 53 balıkçı teknesine ev sahipliği yapan Şehit Salih Hüseyin Askeri Limanı olarak da bilinen Yedidalga Balıkçı Barınağı’nda balıkçılarla da bir araya geldi.

Yedidalga Balıkçılar Birliği Derneği Başkanı Ergül Numan ve barınaktaki balıkçılarla görüşen Bakan, balıkçıların sorunları dinledi.

Bakan Çavuşoğlu, buradaki temaslarının ardından, Yeşilırmak Avcılık ve Atıcılık Derneği yetkilileri ile de görüştü. Bakan Çavuşoğlu ve beraberindeki heyet, Yeşilırmak’ta yeni yapılan mendirek çalışmalarını da inceledi ve çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Yeşilırmak ve Yedidalga’daki temasların ardından Çavuşoğlu, balıkçılığın geliştirilmesi ve daha iyi noktaya getirilmesi hedefiyle çalışmalar yürüttüklerini belirterek, sektörle ilgili alanlarda doğru ve sağlam zeminin yaratılması için çabalarını sürdürdüklerini kaydetti.

“ORGANİK TARIM ÜRÜNLERİNİN HER AŞAMASI SERTİFİKALANDIRILIYOR”

Bakan Çavuşoğlu, bölgedeki ziyaretleri çerçevesinde, Yeşilırmak’ta bulunan ve organik tarım yapılan Erson Hocanın Organik Çiftliği’ni de ziyaret etti.

Çiftliği gezerek, çiftliğin sahibi Nursel Ekici’den organik olarak yetiştirilen ürünlerle ilgili bilgi alan Bakan Çavuşoğlu, organik tarıma büyük önem verdiğini belirterek, organik tarımın maliyeti yüksek olarak yapılan bir tarım türü olmasına rağmen, dünyada gittikçe geniş yer tutmaya başladığını söyledi.

Ülkede de organik tarım yapan üreticiler bulunduğuna işaret eden Çavuşoğlu, organik tarım sertifikası almak için bir takım kuralların yerine getirilmesi gerektiğini anımsattı. Çavuşoğlu, organik tarım ürünlerinin Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşları tarafından kayıt altına alınarak, kontrol edildiğini ve ürünün her aşamasının sertifikalandırıldığını da kaydetti.

