Çavuşoğlu, Harmancı’yı kabul etti

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı’yı kabul etti.

Bakanlık açıklamasına göre LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Bakan Çavuşoğlu’nu geleneksel olarak düzenlenen ve 20 Ekim Pazar Günü 9’uncusu koşulacak olan “Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor Maratonu”na davet etti.

Maraton hakkında Bakan Çavuşoğlu’na bilgi veren Harmancı, elde edilecek gelirin LTB El Ele Çocuk Merkezi’nin yeni binaya taşınması için kullanılacağını söyledi.

10/10/2019 18:59