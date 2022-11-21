Çavuşoğlu, havan saldırısında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diledi

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Gaziantep’te yaşanan havan saldırısında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diledi.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu Gaziantep’te yaşanan havan saldırısı nedeniyle yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi;

“Gaziantep’in Karkamış ilçesinde hain terör örgütü tarafından yapılan havan saldırı sonrası hayatını kaybeden ve yaralanan kardeşlerimizin haberlerini derin bir üzüntü içerisinde öğrenmiş bulunuyoruz.

Türkiye'nin milli bütünlüğüne karşı yapılan bu hain saldırılar amacına ulaşamayacak ve kahraman Türk askerimiz gerekli karşılığı misliyle verecektir. Kıbrıs Türk halkı olarak, yapılan bu hain saldırıyı şiddetle kınıyor, Anavatan Türkiye’nin yanında olduğumuzu yineliyor, yaşadığı büyük acıyı en derin duygularla paylaşıyoruz.

Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralanan kardeşlerimize ise acil şifalar diliyoruz.”

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21/11/2022 13:37