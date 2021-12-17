Çavuşoğlu: Hedef; rekabetin artmasıyla ekmek fiyatının ucuzlaması

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, ekmek fiyatlarının artması nedeniyle un ve un ürünlerinin ithalatını serbest bırakma kararı aldıklarını açıkladı.

Un ve un ürünleri ithalatının serbest bırakılmasıyla hem un fabrikalarının hem de fırıncıların rekabetinin artacağını ve ekmek ile unlu ürünlerin fiyatların düşeceğini söyledi.

Nazım Çavuşoğlu, söz konusu açıklamayı Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan “Markaj” programında Ali Baturay’a yaptı.

“3 aylık bir karar”

Dövizin artışı ve dünyadaki arz talebin birbirini karşılamamasına bağlı olarak hem borsa değerleri hem kur farkları yüzünden, ülkemizin direkt olarak olmasa da dolaylı olarak etkilendiğini ve temel tüketim ürünü olan ekmeğin pahalılaştığını ifade eden Çavuşoğlu, bu durumun hükümeti rahatsız ettiğini, o nedenle tedbir aldıklarını söyledi.

Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun da katıldığı bir toplantıda bugün un üreticileri ve fırıncılarla bir araya geldiklerini belirten Çavuşoğlu, üç aylığına unlu mamullerin ve un ithalatının serbest bırakılmasına karar verdiklerini ifade etti.

Bununla ilgili çalışmaların yapılacağını kaydeden Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

“Bu durum un fabrikalarının rekabetini artıracak. Fırıncıların keyfi zam yapma şansı elinden alınacak. 82 milyonluk pazardan günlük ekmek getirebileceksiniz. Türkiye’deki tüm fabrikalardan sertifikalı un getirilecek. Dolayısıyla burada rekabet koşulları oluşmuş olacak. Fiyatın artmaması ve kalitenin artması için motivasyon yaratılacak.”

“Un üreticileri bundan rahatsız olmayacak mı?” şeklindeki soruya Çavuşoğlu, “Mutlaka uncular bundan mutlu olmayacak ama biz onların da yanındayız. 3 ay deneme süresi konuldu. Üç ay sonunda artısını eksisini değerlendirmiş olacağız ve ona göre süreci değerlendirip yeni kararlar alacağız” dedi.

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17/12/2021 22:54