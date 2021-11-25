Çavuşoğlu: Hellimde mücadelenin başarıya ulaşması için çalışıyoruz

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda, 450 milyon 37 bin 800 TL olarak öngörülen Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı bütçesi 2022 bütçesi oy çokluğuyla onaylandı.

ŞAHALİ: “PANDEMİ KKTC’DE DEPREM ETKİSİ YARATTI”

CTP Milletvekili Erkut Şahali, pandemi nedeniyle dünyada tedarik zincirinin koptuğunu, bütün ülkelerin sorun yaşadığını kaydederek, bunun kırılgan ekonomilerdeki sorunları artırdığını, KKTC gibi ekonomilerde ise deprem etkisi yarattığını söyledi.

Şahali, “Sayın Çavuşoğlu tarım bakanlarının en şanssızı” diyerek bütçedeki durumun bir felaketi işaret ettiğini çünkü tarım bütçesinin geçen yıla göre azaltıldığını kaydetti.

Tarımın bu yıl daha da kötü olacağını belirten Erkut Şahali, tarım sektöründeki üreticilerin olumsuz koşullarla boğuşmak zorunda kalacağını kaydetti.

Şahali, tarımın gıda için olmazsa olmaz bir dal ve gelişmiş ülkelerde öncelikli destekleme alanı olduğunu belirtti. Pandemi krizinde en çok konuşulan şeyin gıda olduğuna işaret eden Erkut Şahali, hijyen malzemelerinden daha önce gıdanın geldiğini söyledi.

Tarım Bakanlığı’ndaki yapısal sorunların bir önceki bakanın sorumluluğu olduğunu savunan Şahali, bakanlığa ayrılan bütçeyle tarımın her zamankinden daha zor yapılacağı öngörüsünü ifade etti.

İklim krizinde tarımsal üretimin devamlılığının sağlanacak desteklerle mümkün olabileceğini kaydeden Erkut Şahali, KKTC’de “üretici kimdir” konusunda da yıllardır tartışma yaşandığını; bunun süratle halledilmesi gerektiğini belirtti.

Hangi alanın öncelikli addedildiği ve o alana gireceklerin hangi kıstaslarda faaliyet gösterebileceklerinin de belirlenmesi gerektiğini kaydeden Şahali, tarımda sezonluk kaoslar bulunduğunu söyledi; süt konusunu örnek gösterdi.

CTP Milletvekili Erkut Şahali, “Bu ülkede kendi kendimize yeterli hale gelmemiz gerektiğini her geçen gün bir acı deneyimle öğreniyoruz. Yarın ne olacağını bilmememiz kaderimiz olmamalı; ne yapacağımızın kararını vermemiz lazım” dedi.

Dörtlü koalisyon döneminde savunma bütçesi açığının bile yerel kaynaklardan karşılandığını; bunun neler yapılabileceğinin örneği olduğunu ifade eden Şahali, 23 Ocak seçimlerinden sonra ülke kaynakları, aklı ve bilim insanlarının katkısıyla ülkenin kendi kendine yetmesi, kendi ayakları üzerinde durmasının sağlanması için üzerlerine düşeni yapacaklarını söyledi.

Şahali, 2022’de tarımın nereye gitmesi gerektiğine, tarım kesimiyle devletin karar vermesinin şart olduğunu kaydetti.

Hellim ve hayvancılık konularında değerlendirmelerde bulunan Şahali, hayvancılıkta popülist yaklaşımla, herkesin istediği şekildeki yapıyla sektörde yer almasına izin verildiği için hellimle ilgili kriterlerde sorun yaşandığını belirtti.

HAMZAOĞULLARI: “TARIMA YETERLİ BÜTÇE VERİLMİYOR, KARPAZ BÖLGESİ HEP MAĞLUP OLUYOR”

CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları, bütçe üzerine yaptığı konuşmada, teşvik ve destek sistemini eleştirdi, küçükbaş hayvan kaçakçılığına nasıl çözüm bulunamadığını sordu.

Hamzaoğulları, hayvancılığa gereken önemin ve desteğin verilmediğini, verilmemesi durumunda da hayvancılığın kalmayacağını ifade ederek, sistemin neden düzeltilemediğini anlayamadığını söyledi.

Tarıma yeterli bütçenin verilmediğini, özellikle Karpaz bölgesinin hep “mağlup” olduğunu ifade eden Hamzaoğulları, dere yataklarına da gereken önemin verilmesi, akan suyun bir yere toplanmasının önemine işaret etti.

ÇAVUŞOĞLU: “HELLİMDE MÜCADELENİN BAŞARIYA ULAŞMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Bütçesiyle ilgili eleştirileri yanıtlamak üzere söz alan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, pandemi ve seçime rağmen bütçeye görüşleriyle destek veren tüm milletvekillerine teşekkür etti.

Çavuşoğlu, bütçede büyük zorluklar çektiklerini, bu konuda birçok fikir ortaya konduğunu ve değerlendirme yapıldığını ifade ederek, örneğin hellimin ortak gaile, ortak değer olduğunu, bu konuda sıkıntıların çözülmesi için çalışmaların sürdüğünü anlattı.

Bu konuda AB’de yapılan mücadelenin başarıya ulaşması için çalıştıklarını ifade eden Çavuşoğlu, hayvancılığa yönelik destekler, teşvikler gerektiğini, ancak üretimin sürdürülebilir olmasının teşviklere bağlanmasının istedikleri hedefe ulaşmada kendilerini yavaşlattığını kaydetti.

Çavuşoğlu, dünyadan kopuk olunmasının her sektöre olumsuz yansıdığını ifade ederek, örneğin geçen yıl ihracat desteklerinin gereksiz olduğunu ancak siyasetten dolayı alışkanlıklardan dolayı verildiğini, ancak verilmeyip gerçekten gerekli dönemde verilmesinin gerekliliğine değindi.

Tarım sektörü yanında su yönetiminin de önemli olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, su yönetiminin daha üst bir yere çekilip üretim planlaması yapılması ve ürün kalitesinin yükselmesi gerekliliğine değindi.

Çavuşoğlu, ülkede siyaset başta olmak üzere her alanda istikrarın şart olduğunu ifade ederek, tarım sektörü ve üretimin gelişmesi için çalışmaya devam edeceklerini söyledi, üretimde çeşitlilik ve rekabetçi bir üretimin ülkenin geleceği açısından da önemli olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı bütçesi oylandı ve oy çokluğuyla onaylandı.

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25/11/2021 09:22