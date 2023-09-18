2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı’nın açılışında öğrencilere hitap eden Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, “Öğretmenlerinizi dinleyin, okula severek gelin, evinizde öğretmenlerinizin verdiği görevleri en iyi şekilde yapın çünkü geleceğin aydınlık yüzleri sizlersiniz” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, yeni eğitim öğretim yılının açılışı nedeniyle Haspolat İlkokulu’nu ziyaret ederek, öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Okulun ilk gününde İstiklal Marşı’nın ardından “Andımız” okundu.

Bakan Çavuşoğlu konuşmasının sonrasında öğrencilerle birlikte yeni yapılan prefabrik sınıflara giderek, incelemelerde bulundu ve öğrencilerle sohbet etti.

-Çavuşoğlu: “Herkes elini taşın altına koydu”

Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı’nın hayırlı olmasını diledi.

Geçen yıl zor bir süreçten geçtiklerini ifade eden Çavuşoğlu, korkulu, sancılı, sıkıntılı günler geçirdiklerini belirtti. Bakan Çavuşoğlu, bu yıl sıkıntıların olmaması için öğretmenler, okul aile birlikleri, hayırseverler, idareler ve veliler olmak üzere herkesin elini taşın altına koyduğunu ve çok büyük bir çaba sarf ettiğini kaydetti.

Türkiye’de 6 Şubat’ta meydana gelen depreminin ardından “önce can güvenliği sonra eğitim” dediklerini vurgulayan Çavuşoğlu, öğrencilerin, eğitim hayatını daha iyi bir noktaya getirebilmek adına öğretmenlerle hizmet içi programlar, kitaplarda güncellemeler yaptıklarını anlattı.

Okullardaki can güvenliğiyle ilgili yaklaşık 6 aydır yaptıkları çalışmaların neticesinde birçok sürprizle karşılaştıklarını belirten Çavuşoğlu, ancak asıl olanın öğrencilerin varlığı, mutluluğu ve başarısı olduğunu kaydetti.

8 gün önce mühendisler tarafından yapılan ileri tetkiklerde Haspolat İlkokulu’ndaki bazı sınıfların boşatılmasının istendiğini ifade eden Bakan Çavuşoğlu, okulun açılmasına bir hafta kala bunun nasıl yapılabileceğiyle ilgili büyük bir tedirginlik yaşadıklarını söyledi.

Haspolat İlkokulu’nu aslında gelecek yıl tamamen yenileyerek, hizmete sunacaklarını hatırlatan Çavuşoğlu, projelerin tamamlandığını belirterek, eski binaların tümünün yenileneceğini, kapalı spor salonu, açık spor salonu yapılacağını dile getirdi.

Ancak mevcut binaların kendilerine bu şansı vermediğini ifade eden Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, hemen geçici bir çözüm üretmeleri gerektiğine dikkat çekti. Haspolat’a yeni ilkokul binası da yapacak olan Tüfekçi ve ailesine bir haftada 8 tane sınıfı yapabildiği için teşekkür eden Çavuşoğlu, gelecek yıl ise öğrencilerin en üst standartlarda bir okula kavuşacağını söyledi.

Öğrencilere seslenen Bakan Çavuşoğlu, “Öğretmenlerinizi dinleyin, okula severek gelin, evinizde öğretmenlerinizin verdiği görevleri en iyi şekilde yapın çünkü geleceğin aydınlık yüzleri sizlersiniz ve sizi aydınlığa çıkarmak için çok kıymetli öğretmen ve idari kadromuzla çalışmaya en üst performansla başlamış durumdayız. Ve bunu her geçen gün artırarak, devam ettireceğiz” diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu son olarak, öğrencilere başarılar diledi.

-Kuluma: “Gözünüz arkada kalmasın, medyada çıkan haberlere kesinlikle itimat etmeyin”

Haspolat İlkokulu Müdürü Hatice Kuluma da konuşmasında, okulun değerinin farkına varmanın ve nitelikli bireyler olarak yetişmenin önemini vurguladı.

Haspolat İlkokulu binasının geçen yıl yenileneceğini duyurduklarını ancak yapım aşamasında vize alımında bir gecikme olduğunu ifade eden Kuluma, eğitim öğretimin aksamaması adına geçici olarak Milli Eğitim Bakanlığı ile Tüfekçi Limited iş birliğinde prefabrik sınıflar yapıldığını söyledi.

Prefabrik sınıfların tamamıyla donanımlı şekilde, öğrencilerin güvenliği dikkat edilerek, yapıldığını belirten Kuluma, velilere seslenerek, “Gözünüz arkada kalmasın, medyada çıkan haberlere kesinlikle itimat etmeyin” dedi.

Kuluma, Okul Aile Birliği’nin desteğini istediklerini de dile getirdi.