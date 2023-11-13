Çavuşoğlu: Hükümet tam gün eğitim konusunda kararlıdır

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Meclis Genel Kurulu'nda konuşma yaptı. Çavuşoğlu konuşmasında, 13. Spor Şurası’ndan çıkacak kararların hayata geçmesinin önemine vurgu yaptı ve şuraya katılanlara teşekkür etti.

“Ülkede spor tesislerimiz istediğimiz seviyede değil” diyen Çavuşoğlu, kapalı spor salonlarını yapmanın ve işletmenin maliyetli olduğunu kaydederek, daha öncelikli sorunlar olduğu için bu konuya gelemediklerini söyledi.

Ödül Tüzüğü’nün 2011 yılında kendi bakanlığı döneminde geçtiğini belirten Çavuşoğlu, okullarda yetenek taraması da yapıldığını söyledi.

Çavuşoğlu, Şampiyon Melekleri de anarak, “Mağusa’da voleybola geçmişten gelen bir ilgi olduğu aşikardır” dedi. Bazı spor federasyonlarının yaptığı spor salonlarının okul saatlerinde okullar, sonrasında federasyonların kullanımına açtıklarını anlatan Çavuşoğlu, “Biz federasyonları okullara sokmaya çalışıyoruz. Hedefimiz federasyonları okulların içine almak, öğrencilerin farkındalığını artırarak spora profesyonel olarak devam etmesini sağlamak” dedi.

Geçmişte Türkiye’ye müsabakalara 20-30 takımın gittiğini, günümüzde ise bu rakamın 60’lara çıktığını aktaran Çavuşoğlu, ayrıca bu sene yapılacak maçların hakem paralarının tümünü federasyonlara ödemeye çalıştıklarını da söyledi.

Bu esnada CTP milletvekili Erkut Şahali’nin yerinden söz alarak, bir takımın Mağusa- Lefkoşa arası ulaşım masrafının 10 bin TL olduğunu söylemesi üzerine, Çavuşoğlu, bölgelerarası ulaşım masrafını bakanlık olarak üstleneceği sözünü verdi.

Çavuşoğlu, tam gün eğitim konusunda yapılan eleştirilere ise “Şu anda iki gün olarak başlatılan tam gün eğitim konusunda hükümet kararlıdır” dedi ve konuyu Bakanlar Kurulu’nda da masaya yatırdıklarını belirtti. Çavuşoğlu, ihtiyaçlı ailelerin çocuklarının beslenmesine destek için 30 milyon TL'lik kaynak ayrıldığını, okulların güçlendirilmesiyle ilgili işlere hız kazandırılacağını ve altyapının iyileşmesiyle birlikte tam gün eğitimin 5 güne geçmesinin eş zamanlı olacağını aktardı.

Çavuşoğlu’nun konuşması sırasında yerinden söz alan CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları, “Erenköy lisesi ile yıkım kararı onaylandı mı?” diye sordu, Çavuşoğlu ise tekrar karot yapılacağı yanıtını verdi.