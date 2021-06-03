Çavuşoğlu: Hükümetin, Hayvan Üreticilerine Karşı Herhangi Bir Olumsuz Tavrı Yok

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği tarafından dün sunulan taleplerin hükümet tarafından değerlendirildiğini ve hükümetin, hayvan üreticilerine karşı herhangi bir olumsuz tavrı olmadığını söyledi.

Bakanlık açıklamasına göre Çavuşoğlu ve bakanlık yetkilileri, bu sabah Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları ve Yönetim Kurulu üyeleri ile Bakanlıkta görüştü.

Görüşmenin ardından 6’sı üzerinde mutabakata varılan 7 öneri, Bakan Çavuşoğlu tarafından Bakanlık önünde bekleyen hayvan üreticilerine okundu.

HAYVAN ÜRETİCİLERİNİN SONUCU BİLDİRMESİ BEKLENİYOR

Hayvan üreticilerinin söz konusu önerileri kendi aralarında değerlendirdikten sonra, sonucu Bakanlığa bildirmesi bekleniyor.

Bakan Çavuşoğlu, ülkede üretimin devam etmesi için Başbakan, Maliye Bakanı ve teknik uzmanlarla dün akşam geç saatlere kadar yapılan çalışmalarda taleplerin ele alındığını ancak değerlendirmelerin daha net olarak yapılabilmesi için kendilerinin dahi şu anda yanıtını bilmediği sorular bulunduğunu belirtti.

Hammadde fiyatlarının, mamullerin akışının ve teşvik primlerinin nasıl şekilleneceğinin henüz bilinmediğini kaydeden Çavuşoğlu, bunların belirlenebilmesi için kısa bir süreye ihtiyaç olduğunu belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, “Bu kapsamda yaptığımız değerlendirmede bu belirsizlikler varken bile taleplerinizden hangilerini karşılayabileceğimizi çalıştık. Bu çalışmaları da az önce Yönetim Kurulu’na sunduk. Yönetim Kurulu’nun bizden talep ettiklerine karşılık, yedi maddelik bir teklifimiz vardır. Bununla birlikte komiteler, üretim sınırlaması da dahil olmak kaydıyla bazı eksikleri oturup çalışacaklar. Bizim Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ile yaptığımız görüşmeler var. Dünya borsalarını takip eden bir sürecimiz var. Bu durum, yem fiyatlarına ve dolayısıyla süt fiyatına da etki etmektedir. Kısacası, pariteye de etki eden durumdur” dedi.

Toplantı sonunda ortaya çıkan öneriler şöyle açıklandı:

“1- Süt bedelleri konusunda % 55 liste geriliği gelecek hafta içinde ödenecek. (Burada günün tam verilmemesinin nedeni, Kalkınma Bankası’ndan 20 milyon TL’lik bir borç talebinde bulunduk. Bu borç onaylandı. Bakanlar Kurulu ve Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu’ndan geçmiştir. Bankacılık prosedürü açısından günler tam yetişmeyebilir diye “gelecek hafta içerisinde” denildi)

2- Arpa fiyatı 30 Haziran 2021 tarihine kadar sabit kalacak. (Dünyadaki arpa fiyatı değişimleri halen bir dengeye oturmadı)

3- Bu süre içerisinde üretim sınırlaması (kotalar) da dahil sektörün tüm sorunları ele alınacaktır.

4- Borsaya konan süt 2.65 taban fiyatından satılacak. Borsada satılamayan süt, dökülmemek koşulu ile Hayvancılar Birliği sorumluluğunda pazarlanacak.

5- Keçi sütünün standartlara uygun olması kaydı ile alım garantisi vardır. (Teklifimiz, keçi sütü standartlarını da görüşebiliriz. Biz, standartlara göre olması halinde, buna pazarlama garantisi veririz. Ancak standarta uygun olmayanlar için herhangi bir şey taahhüt edemeyiz.)

6- Küçükbaş Hayvancılığa arpa hibesi yapılacaktır. Yöntemi ile ilgili Hayvancılar Birliği’nin görüşü alınacaktır. ( Kurak bölgelerde ve verim olan bölgelerde bir adalet sağlayabilmek adına Hayvancılar Birliği ile sağlıklı bir yöntem belirlemek içindir. )

7- Süt fiyatları çalışılırken süt yem paritesinin 1.35 seviyelerine getirilmesi hedeflenecektir. (Dünyada hammadde fiyatları netleşmeden, ülkemize TMO’dan arpa sağlarsak fiyatı başkadır, dünyadan sağlarsak başkadır. Bunlar net olmadığı için Hayvancılar Birliği Yönetim Kurulu’nun ısrarlı bir parite şartı vardır. Benim daha önce bu görevi yürüttüğüm dönemlerde, 1 kilo süte 1.65’e kadar çıkan paritemiz vardı. Bu konuda da çabamız büyüktür. Bu fiyatları tespit etmeden, bir zemine oturtmadan rastgele bir şey söylersek, daha sonra mahcup duruma düşeriz. Bakanlığı ve hükümeti böyle bir duruma düşürmemek adına bu hedefi koyduk. Dünkü talep 1lt süte 1.30 parite idi. Biz, bu tüm konuştuklarımızı 30 Haziran’a kadar koyduğumuz için bu maddeyi düzenledik.)”

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03/06/2021 16:43