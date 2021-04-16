Çavuşoğlu: İdeolojik bir karar, zamanlaması manidar

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16/04/2021

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Çavuşoğlu: İdeolojik bir karar, zamanlaması manidar

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Anayasa Mahkemesi'nin kuran kursalarıyla ilgili kararını değerlendirdi.

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları:

"KKTC'de AYM'nin bu kararı ideolojik bir karardır. Hukukun üstünlüğüne inanıyoruz ama eleştirme hakkımız var. AYM'ye başvuran kişiler ne talep etti? Burada çalışan bazı sendika ve bireyler kişilerin özlük haklarıyla ilgili başvurmuşlardır ancak mahkeme konuyu buraya getiriyor. Kararın zamanıda oldukça manidardır. Karar Türkiye'de hassasiyet yarattı. Bizzat Cumhurbaşkanımız bu konuyu dile getirmiştir.

16/04/2021 18:54
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TAGS: mevlüt çavuşoğlu, kuran kursu
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