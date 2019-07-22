Çavuşoğlu: İlahiyat Anadolu Lisesi’nin sınavı farklı olacak

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu,"KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile TC Milli Eğitim Bakanlığı Arasında Eğitim Kalitesinin Yükseltilmesine Yönelik İşbirliği Mutabakat Zaptı” ile ilgili basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu, İlahiyat Koleji konusuna açıklık getirerek mevcut okulun kolej sınavlarıyla öğrenci alımına devam edeceğini ifade ederek önümüzdeki yıl açılacak ilahiyat meslek alanına öğrenci alımı için sınav yapılacağını belirtti. Çavuşoğlu şöyle konuştu: “Kiralama koşullarına uygun bir şekilde yürütülmesi sağlanacak. İlahiyat eğitimi veren bir okul yapılması için arazinin verildiği belirtiliyor.

Kademeli bir şekilde İlahiyat Anadolu Lisesi açılması öngörülüyor. İlahiyat Koleji binamızda devam eden bir kol olan bu bölümü orta bölümünde itibaren İlahiyat Anadolu Lisesi olarak bir program açıyoruz. Kademeli şekilde açılacak İlahiyat meslek alanı olarak 2019 yılından itibaren öğretime devam edecek. Dokuzuncu sınıftan itibaren öğrenci alınacak lise ile tamamen lise şeklinde öğrenim verecek. Okulun kolej kısmının, kolej sınavlarından çıkarılması mevzu edilmemiştir. Kolej ile İlahiyat Lisesi arasında geçiş yapmak isteyenler ise sınavla geçiş yapabilecek. Kolej sınavların dışında bir sınavla İlahiyat Anadolu Lisesi’ne öğrenci alınacak. ”