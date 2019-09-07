Çavuşoğlu ile Başçeri yarın Erenköy’de buluşacak

KKTC’ne bugün öğleden sonra gelen Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın Erenköy’de Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri İle sohbet toplantısında biraraya gelecek.

Yenierenköy Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Çavuşoğlu ve Başçeri’nin katılacağı sohbet toplantısı Yenierenköy Belediye Plaj Restorantı’nda saat 17:00’de başlayacak.

Yenierenköy Belediyesi, sohbet toplantısına tüm vatandaşların davetli olduğunu bildirdi.

Temaslarda bulunmak üzere bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gelen Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Pazartesi günü saat 10.00’da Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından kabul edilecek.

Çavuşoğlu, ardından saat 10.35’te Cumhurbaşkanlığı’nda yer alacak yuvarlak masa toplantısına katılacak.

Toplantı, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Meclis’te yer alan siyasi parti liderlerinin katılımı ile gerçekleştirilecek.

Bakan Çavuşoğlu, saat 13.00’te Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay tarafından verilecek öğle yemeğine katılacak ve saat 14.30’ta

Başbakan Ersin Tatar tarafından kabul edilecek.

Çavuşoğlu, aynı gün 18.15’te adadan ayrılacak.

BRT/