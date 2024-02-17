Çavuşoğlu, 'İpekyolu Türk Üniversiteleri 2024 Fuarı'na katıldı

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kazakistan’ın Almatı şehrinde gerçekleştirilen “İpekyolu Türk Üniversiteleri 2024 Fuarı”na katıldı.

Bakanlık basın bürosundan verilen bilgiye göre, Kazakistan, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden üniversitelerin katıldığı ve “Türk ve KKTC Üniversiteler Fuarı" olarak isimlendirilen fuarın açılışı, Almatı Dvares Respublik Fuaye Salonu’nda yapıldı.

Fuarın açılışında, Fuar Komitesi Koordinatörü Hasan Özkaracalar sunum, TC Almatı Başkonsolosu Even Müderrisoĝlu ve Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu'nun ise açılış konuşması yaptı.

Çavuşoğlu, burada yaptığı yaptığı konuşmada, kardeş ülke Kazakistan’da bulunmaktan mutluluk duyduklarını ve Kıbrıs Türk halkının selamlarını getirdiklerini söyledi.

Ata toprakları olan bu topraklardan KKTC’ye öĝrenci gelmesi konusuna çok önem verdiklerine dikkat çekerek, KKTC üniversitelerinin tanıtılması için fuarda yer aldıklarını belirten Çavuşoğlu, fuarın düzenlenmesine katkı koyan ve KKTC üniversitelerinin bu fuarda yer almasına olanak sağlayan herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından üniversitelerin bulunduğu standlar ziyaret edilerek, ziyaretçiler, öğrenciler ve yetkililer ile bir araya gelindi.

Kazakistan ziyareti çerçevesinde Çavuşoğlu’na, Yükseköğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürü Behçet Çelebi ile Dışişleri Bakanlığı’ndan Görken Reis eşlik ederken, fuara, KKTC’den Doğu Akdeniz Üniversitesi, Lefke Avrupa Üniversitesi, Girne Amerikan Üniversitesi ve Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi katıldı.