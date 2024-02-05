Çavuşoğlu: İsias davası hepimiz davasıdır... Mücadelemiz devam edecek

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, “İsias davası hepimiz davasıdır ve bu felakete sebebiyet verenler hak ettikleri cezayı alana kadar mücadelemiz devam edecektir" dedi.

Çavuşoğlu, 6 Şubat depreminin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında, "asrın felaketinin" üzerinden bir yıl geçtiğini ancak kaybedilen canların acısını hâlâ yüreklerinde yaşadıklarını ifade eden Çavuşoğlu, “ne kadar zaman geçerse geçsin bu acının asla dinmeyeceğine” dikkat çekti.

Çavuşoğlu’nun mesajı şöyle:

“Değerli halkımız; 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, anavatan Türkiye’nin 11 ilinde büyük yıkımlara yol açmış ve on binlerce insanı hayattan koparmıştı.

Bu büyük felaket, ülkemizi de derinden etkilemiş ve okul sporları müsabakalarına katılmak üzere Adıyaman'da bulunan Gazimağusa Türk Maarif Koleji öğrencileri ve öğretmenleri başta olmak üzere, çeşitli illerdeki 49 canımızı asrın felaketinde kaybetmiştik.

Bu büyük felaketin ve acının üzerinden bir yıl geçti. Birçok insanı evsiz bırakan, yuvasından ve sevdiklerinden ayıran asrın felaketi, Kıbrıs Türk halkını da tarifi mümkün olmayan büyük bir acıya boğdu. Bu acıların en büyüğünü ise Adıyaman’da yaşadık. Okul sporları müsabakaları için Adıyaman'da bulunan GMTMK Koleji kafilemizi, Şampiyon Meleklerimizi İsias Otel’de kaybettik.

Yaşadığımız bu kayıplar, sevdiklerini Adıyaman’da kaybeden aileler gibi eğitim camiamızda da tarifi mümkün olmayan acılar yaşatmıştır.

Bu süreçte hayatını kaybeden öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve vatandaşlarımızın hatırasını yaşatmak ve ailelerinin yanında olmak en büyük görevimiz oldu. Hepimiz biliyoruz ki, giden canlarımızı geri getirmemiz mümkün değil ancak Kıbrıs Türk toplumu olarak onların hatıralarına sahip çıkmak ve ailelerimizin yürüttüğü adalet arayışında onlarla birlikte olmak bizler için en önemli nokta olacaktır.

İsias davası hepimiz davasıdır ve bu felakete sebebiyet verenler hak ettikleri cezayı alana kadar mücadelemiz devam edecektir.

Üzerinden geçen bir yıla rağmen, kaybettiklerimizin acısı hala yüreğimizde yaşıyoruz. Ne yaparsak yapalım ne kadar zaman geçerse geçsin bu yaşadığımız acı asla dinmeyecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle, 6 Şubat depreminde yaşamını yitiren tüm vatandaşlarımıza, öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve kardeşlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Allah bizlere bir daha böyle acılar yaşatmasın.”