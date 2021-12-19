Çavuşoğlu, İskele bölgesi siyasilerine “Makenzi Halk Plajı’yla ilgili sessiz kalmayın” çağrısı yaptı…

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, İskele Makenzi Halk Plajı’na yapılmak istenen otele karşı olduğunu yineleyerek, bu konuda İskele bölgesindeki diğer milletvekillerinin ve siyasilerin de görüşünü merak ettiğini ve duymak istediğini söyledi.

İskele bölgesindeki tüm siyasilere çağrı yapan Çavuşoğlu, “Çıkın ve görüşünüzü söyleyin; bu plaja otel yapılmasına karşı mısınız yoksa onaylıyor musunuz?” dedi.

Sessiz kalmanın bir anlamda onay vermek anlamına geldiğini ifade eden Çavuşoğlu, bölge halkının buraya otel yapılmasına karşı oluşuna, hatta eylem yapmasına rağmen bu projeye onay veren milletvekili veya diğer siyasiler varsa bilmek istediğini vurguladı.

İskele Makenzi Halk Plajı’na halkın malı olduğunu ve halkın kalacağını, buraya otel yapılmasına izin vermeyeceklerini belirten Çavuşoğlu, burasının bölge halkının denizi gördüğü ender yerlerden birisi ve adeta nefes aldığı yer olduğunu kaydetti.

Nazım Çavuşoğlu, Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan “Markaj” programına katılarak, Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

“Plaja otel yapılmasına karşıyım”

İskele Makenzi Halk Plajı’na yapılmak istenen otele karşı olduğunu yineleyen Çavuşoğlu, buna kesinlikle izin vermeyeceklerini söyledi. Çavuşoğlu bu konuda şöyle konuştu:

“Yatırımcı karşıtı değiliz ancak turistin ve halkın kullandığı, bölgenin ve ülkenin en güzel yerlerinden olan bu plaja otel yapılırsa doğru olmaz. Daha önceki yıllarda oradaki arazinin takas edilmesini istedik ancak hükümet düştü. Mal sahibine 2012 yılında ‘burası halkın malıdır size başka bir yer verelim’ dedik ama yıllar sonra mal sahibi yeni bir yatırımcı ile anlaşmış. ÇED raporu alınırken kamuoyu yanıltıldı. Vatanseverlik, siyasilerin, yatırımcıların ve vatandaşın dilinde olmamalı. Otel yapılması yanlışsa, mal sahibini de mağdur etmek yanlıştır. Başka bir yerden arazi verilmeli. Plaj halkın malıdır ve halkın kalacaktır. Bölgede halkın denizi gördüğü ender yerlerden birisidir, adeta orası bölgenin nefes aldığı bir yerdir. İskele bölgesindeki diğer milletvekillilerinin görüşlerini merak ediyorum.”

Çavuşoğlu, bu konuda İskele bölgesindeki diğer milletvekillerinin ve siyasilerin de görüşünü merak ettiğini ve duymak istediğini söyledi.

İskele bölgesindeki tüm siyasilere çağrı yapan Çavuşoğlu, “Çıkın ve görüşünüzü söyleyin; bu plaja otel yapılmasına karşı mısınız yoksa onaylıyor musunuz?” dedi.

Halkın malı sayılan bir bölgede otel yapılmak istenmesinin bölge halkının da tepkisine neden olduğunu belirten Çavuşoğlu, yıllar önce aynı bölgede otel yapılmak istenmesi nedeniyle bölge halkının eylem yaparak bunu engellediğini anımsattı.

2012’deki yatırımcıya yapıldığı gibi yeni yatırımcıya da başka bir yerde en az burası kadar değerli ve aynı maksatla kullanılabilecek mal verme teklifi yaptıklarını ifade eden Çavuşoğlu, “Yatırımcı bu teklifi kabul etmedi ve bana karşı bir tepki içerisine girdi” dedi.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun da oraya otel yapılmasına karşı olduğunu belirten ve başkana teşekkür eden Çavuşoğlu, bölge halkının otel projesine karşı bir infial içerisinde olduğunun göz ardı edilemeyeceğini kaydetti.

Bu habere tepkiniz:



19/12/2021 13:18