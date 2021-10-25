Çavuşoğlu, ‘İslam İşbirliği Teşkilatı Bakanlar Konferansı’na katılacak

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25/10/2021

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Çavuşoğlu, ‘İslam İşbirliği Teşkilatı Bakanlar Konferansı’na katılacak

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 8. Gıda Güvenliği ve Tarımsal Kalkınma Bakanlar Konferansı’na katılmak amacıyla yarın Türkiye’ye gidiyor.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Çavuşoğlu’nun, gözlemci statüsünde katılacağı konferansın bu yılki teması  “İİT üyesi ülkelerde gıda güvenliğini sağlamak için gıda sistemlerinin iyileştirilmesi” olarak belirlendi.  

Bugün başlayan konferans 27 Ekim’de sona erecek.

25/10/2021 16:51
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TAGS: Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı
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