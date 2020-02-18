Çavuşoğlu, İstanbul'a gidiyor

Çavuşoğlu, V.EURIE Avrasya Yükseköğretim Zirvesi’ne katılmak ve konuşma yapmak üzere yarın İstanbul’a gidiyor.

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18/02/2020

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Çavuşoğlu, İstanbul'a gidiyor

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, V.EURIE Avrasya Yükseköğretim Zirvesi’ne katılmak ve konuşma yapmak üzere yarın İstanbul’a gidiyor.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yarın İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek zirveye katılacak olan Bakan Çavuşoğlu’na Özel Kalem Müdürü Mehmet Faruk ve Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler eşlik edecek.

Çavuşoğlu, temaslarını tamamlamasının ardından  akşam saatlerinde yurda dönecek.

18/02/2020 15:28
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TAGS: Çavuşoğlu, İstanbul’a, gidiyor, haber, kıbrıs,
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