Çavuşoğlu: İstikrar, Ada’daki iki devletin işbirliğiyle mümkün

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşen Türkiye Dış İşleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Mevlüt Çavuşoğlu, açıklamasında “Kıbrıs’ta çözüm, iki tarafın uluslararası eşit statüsüne ve egemen eşitliğine dayanmalı” dedi.

Çavuşoğlu ayrıca “Tüm bölge için barış ve istikrar ancak Ada’daki iki devletin işbirliğiyle mümkün olabilir” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü vizyonuna ve bu yöndeki önerisine destek veren Çavuşoğlu, Federal çözümün neden mümkün olmadığını açıklamış "Adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme ancak Ada'daki gerçeklerle ulaşılabilir" diye açıklama yapmıştı.

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28/04/2021 14:44