Çavuşoğlu, İTÜ heyetini kabul etti

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu ve İTÜ KKTC Rektörü Prof. Dr. Murat Sarı ile beraberindeki heyeti kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre görüşmede, eğitim alanındaki iş birliği ve gelişmeler ele alındı. Görüşmede, İTÜ KKTC’nin 2024-2025 Akademik Yılı’nda Gazimağusa’da eğitim öğretime başlayacağı ve A- Level sistemiyle öğrenci kabul edeceği de açıklandı.

Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu kabulde yaptığı konuşmada, eğitimde kaliteyi artırmak ve öğrencilere daha iyi imkanlar sunmak için yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi.

Üniversitelerin nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesindeki önemine dikkat çeken Çavuşoğlu, geleceğin ihtiyaçlarına cevap verebilecek, donanımlı bireylerin yetiştirilmesinde üniversitelerin kilit bir rol oynadığını belirtti.

Çavuşoğlu, İTÜ’nün bu alandaki katkılarına dikkat çekerek, bugün açıkladıkları kararlarla Kıbrıs Türk gençliğine önemli bir eğitim fırsatı sağlanacağına vurgu yaptı ve hayırlı olmasını temenni etti.

İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu ise konuşmasına, kabulü nedeniyle Nazım Çavuşoğlu’na teşekkür ederek, başladı.

İTÜ KKTC’nin hazırlık okulu ve birinci sınıf öğrencilerinin, 2024-2025 Akademik Yılı’nda İTÜ-Gazimağusa Kampüsünde eğitim görmeye başlayacağına dikkat çeken Koyuncu, süreç içerisinde eğitim öğretimin tamamının Kuzey Kıbrıs’a aktarılacağını belirtti.

İTÜ KKTC’ye iki şekilde KKTC’li öğrenci alacaklarını ifade eden Koyuncu, gelecek dönemde kendi yapacakları sınav ve A – Level sistemi ile İTÜ KKTC’ye öğrenci kabulüne başlayacaklarını söyledi.