Çavuşoğlu: Kardeşlik bağlarımız her zamankinden daha da güçlü olacak

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Bekirpaşa Lisesi ve Bursa Nilüfer Borsa İstanbul Fen Lisesi yönetici ve öğrencilerini kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre kabul sırasında, Bekirpaşa Lisesi ve Bursa Nilüfer Borsa İstanbul Fen Lisesi arasında “kardeş okul” protokolü imzalandı.

Bakan Çavuşoğlu kabulde yaptığı konuşmada, son dönemde Türkiye’deki pek çok okulun KKTC’de kendine kardeş bir okul bulduğuna ve bu sayede aradaki kardeşlik bağlarının daha güçlü hale geldiğine dikkat çekti.

“Gerek kültürel gerekse sportif alanlarda kardeşlik bağları ile çocuklarımız bilgi ve birikimlerini paylaşma fırsatı elde ediyorlar.” diyen Nazım Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

“Çocuklarımızın kaynaşması adına bu türden kardeş okul projelerini Bakanlık olarak destekliyoruz ve bunu önemsiyoruz. Bursa Nilüfer Borsa İstanbul Fen Lisesi ile İskele Bekirpaşa Lisesi’nin kardeş okul olarak birbirlerini tanımaları bu bağlamda bizleri çok mutlu etmiştir. Birlikte güzel işlere imza atacaklarına inancımız ve desteğimiz sonsuzdur.”