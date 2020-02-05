Çavuşoğlu: Kıbrıs Türklerinin varlığının inkarı sürerse biz de adım atacağız

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da AB üyesi ülkelerin büyükelçileri ile yaptığı toplantıda açıklamalarda bulunuyor.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

"Kıbrıs Türklerinin varlığının inkarı sürerse AB’nin her menfi adımına karşı biz de adım atacağız."

"AB katılım sürecinde yeni bir sayfa açmanın vakti geldi."

05/02/2020 13:00