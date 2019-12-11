Çavuşoğlu: Kıta sahanlığımızda bizden izinsiz çalışma yapan olursa engelleriz

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada, “Kıta sahanlığımız içinde bizden izinsiz kimse çalışma yapamaz, olursa engelleriz.” ifadelerini kullandı.

ABD’nin Türkiye’ye yönelik olası yaptırımlarına ilişkin Çavuşoğlu, “Dayatmayla bir yere varılamayacağını ABD Kongre üyelerinin anlaması gerekiyor.” diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD’de Türkiye aleyhine yaptırım kararı durumunda İncirlik ve Kürecik’in de gündeme gelebileceğini söyledi.

(BRT/AA)

11/12/2019 11:10