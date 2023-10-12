Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, KKTC Basketbol Federasyonu’nu kabul etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, federasyon başkanı Orhun Mevlit ile beraberindeki Yönetim Kurulu üyeleri Asbaşkan Tamer Bolat ve Federasyon Altyapı Sorumlusu Ateş Farisoğlu ile görüştü. Görüşmede, basketbolun okul sporlarındaki artan önemi ve bu alandaki iş birliği fırsatları ele alındı.

Kabulde konuşan KKTC Basketbol Federasyonu Başkanı Orhun Mevlit, şampiyonalara katılan takım sayılarının geçmiş yıllara göre artış gösterdiğini belirterek, basketbolun okullardaki en popüler spor branşı olduğuna dikkat çekti.

Mevlit, federasyonun son üç yıldır uygulamaya koyduğu takımların tüm oyuncularını en az 5 - en fazla 30 dakika oynatma uygulamasıyla çok başarılı sonuçlar elde ettiklerini belirterek, bu uygulamayı tüm altyapı kategorilerinde yürürlüğe koyduklarını ve takım sayılarını ikiye katladıklarını dile getirdi.

Mevlit, basketbolda oyun zevkini arttırarak daha fazla deneyim ve eşitlik sağlamak amacıyla, altyapılarda uyguladıkları önde olan takıma tam saha presin kaldırılması ve kapalı skorbord uygulamalarının okul sporlarında da benimsenmesi gerektiğine vurgu yaparak, Bakan Çavuşoğlu'ndan bu konuda destek istedi.

Son iki yıldır 3x3 basketbol müsabakalarının okul sporlarına eklenmesinin ve büyük ilgi görmesinin memnuniyet verici olduğunu ifade eden Mevlit, basketbolun okul sporların dışında artık öğretmen akademisinde de ders olarak okutulacak olmasının, gelecek nesil oyuncuların, antrenörlerin ve hakemlerin yetiştirilmesi açısından önemli bir adım olduğuna vurgu yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, okul sporlarının, gençlerin sporla tanışmasını ve yeteneklerini keşfetmelerini sağlayan önemli bir platform olduğuna dikkat çekerek, akademik eğitim ile birlikte yürütülen sportif faaliyetlerin, gençlerin fiziksel aktivite, takım çalışması ve liderlik becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacağına vurgu yaptı.

Okul sporlarını çeşitlendirilmesine ve basketbolun okul sporları içerisinde daha fazla yer almasına önem verdikleri söyleyen Çavuşoğlu, federasyonlarla iş birliği içerisinde yürüttükleri çalışmalarla, gençlerin, disiplin ve sağlıklı yaşam biçimleri konusundaki farkındalıklarını artırabilecek adımları atmak istediklerini dile getirdi.

Bu bağlamda, federasyonun ortaya koyduğu önerileri dikkate alacaklarını ve Bakanlık olarak destek vereceklerini kaydeden Çavuşoğlu, ülke gençlerinin önünü açacak adımlar atarak, onların gelişimlerine katkı koyacak olan tüm kurumlarla birlikte çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Okul sporlarında son dönemlerde elde edilen başarıları da tesadüf olmadığını ve çok önemli başarılar elde ettiklerini belirten Çavuşoğlu, gençlerin spora yönlendirilmesi ve sporun gençlerin hayatlarına olumlu etkilerinin yaygınlaştırılması için her türlü gayreti göstereceklerine vurgu yaptı.

Çavuşoğlu konuşmasının sonunda, Basketbol Federasyonu’na ülke gençliğine verdikleri destekten dolayı teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.