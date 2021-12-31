Çavuşoğlu: KKTC, Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olabilecek

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Türk Devletleri Teşkilatı’nın önemi ve Rusya’nın böyle bir oluşumu kendisi için bir tehdit olarak görüp görmediğine ilişkin soruya yanıt veren Çavuşoğlu, Rusya’nın bireysel olarak ve Türkiye ile birlikte üye olduğu birçok teşkilat olduğunu belirterek, “Biz nasıl onları kendimize bir tehdit olarak görmüyorsak Rusya’nın da Türkiye’nin üye olduğu teşkilatları kendisine bir tehdit olarak görmemesi gerekiyor.” dedi.

Çavuşoğlu, Türk Devletleri Teşkilatı 8. Zirvesi’nin tarihi bir zirve olduğunu, konseyin yalnızca isminin değişmediğini, ayrıca 2040 vizyon belgesini kabul ettiklerini vurguladı.

Teşkilata gözlemci ve ortaklık statülerinin kriterlerini belirlediklerini kaydeden Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) belirleyecekleri kriterlere göre Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olabileceğini söyledi.

Çavuşoğlu, Türkiye’nin dönem başkanlığında, teşkilatın daha da güçlenmesi için çalışacaklarını belirterek, Rusya’nın da bu teşkilatı ya da üyelerini kendisine rakip olarak görmemesi gerektiğini dile getirdi.

İsrail, Mısır ve Doğu Akdeniz

İsrail ve Mısır’a büyükelçi atanması konusundaki soruya yanıt veren Çavuşoğlu, şimdiki aşamada uzun süreli kopukluğun ardından sadece büyükelçinin ilişkileri tek başına geliştirebileceği fikrine katılmadığını belirtti.

Çavuşoğlu, bunun “ilişkilerin belirli bir seviye gelmesinin ardından birlikte alınacak bir karar” olduğunu vurguladı.

Öte yandan Çavuşoğlu, Türkiye’nin hiçbir zaman antisemitik bir ülke olmadığını, sadece İsrail’in saldırganlığı yüzünden İsrail karşıtı söylemlerin arttığını söyledi.

Mısır’ın gelecek dönemlerde Doğu Akdeniz’de Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimiyle birlikte hareket etme tercihinin değişip değişmeyeceğinin sorulması üzerine Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

“Rum tarafı zamana oynamak istiyor. Sonuçta Rum tarafı ‘bir müzakere başlasın, bu müzakere başlarsa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Maraş’ta bir adım atmaz, Doğu Akdeniz’de bir adım atmaz, en sonunda yine masayı deviririz bir on sene daha geçer’ anlayışında. Ama bizim artık böyle bir tahammülümüz kalmadı. Biz noktayı koyduk. Crans Montana’da dedik ki ‘bu son müzakeredir federasyon için. Bundan sonra Federasyonu müzakere etmeyeceğiz’ dedik.”

Çavuşoğlu, Mısır-Türkiye ilişkilerine ilişkin ise, “Sonuçta yeni bir sayfa açılıyor. İstediğimiz hızla gitmese de açılıyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Doğu Akdeniz’de Mısır’la deniz yetki alanlarının belirlenmesi konusunda daha önce belli bir mesafeye geldiklerini kaydeden Çavuşoğlu, ilişkilerin kopmasının ardından orada kaldığını söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, iki ülke arasında imzalanacak bir deniz yetki anlaşmasından Mısır’ın çok daha karlı çıkacağını da sözlerine ekledi.

Yunanistan’ın kışkırtıcı adımları

Yunanistan’ın ABD’den silah almasına ilişkin bir soruya yanıt veren Çavuşoğlu, ABD’nin bugüne kadar Kıbrıs, Doğu Akdeniz ve Türkiye-Yunanistan ilişkileri bakımından her zaman dengeli bir politika izlediğini belirterek, bu dengeyi bozmamaları gerektiğini hatırlattı.

Çavuşoğlu, “Yunanistan rasyonel olmayan bir şekilde silaha para harcamaya çalışıyor. Ekonomisine baktığın zaman Yunanistan ekonomisi bunu kaldırmaz. Gerekçelerine baktığımız zaman daha çok ‘Türkiye’den gelen tehdit diyor’ ama tehdidin kendisi Yunanistan. Biz her zaman uluslararası hukuka uygun şekilde hareket ettik.” dedi.

Yunanistan’ın son zamanlarda her gün farklı kışkırtıcı açıklamalar yaparak Ege’deki gerginliği artırmak istediğini vurgulayan Çavuşoğlu, “Rum kesimi bir tarafa, Yunanistan’da Başbakan ve Dışişleri Bakanı kışkırtıcı söylem ve adımlarda bulunuyor. Bunların çok tehlikeli olduğunu anlamaları gerekiyor.”

Çavuşoğlu, Dedeağaç’taki ABD askeri varlığının artmasına ilişkin soruya da, “ABD’nin burada dengeyi bozacak adımlardan kaçınması lazım. Biz hepimiz NATO üyesiyiz. NATO üyesi içinde dayanışma konusunda da çifte standart içinde olmamak lazım.” yanıtını verdi.

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31/12/2021 10:29