Çavuşoğlu, KKTC'den ayrıldı

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarını tamamlayarak saat 12.20’de KKTC’den ayrıldı.

Türkiye’de yeni hükümette yeniden Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Çavuşoğlu, ilk yurt dışı ziyareti için dün akşam saat 20.00’de geldiği KKTC’de Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Meclis’te temsil edilen siyasi partilerle görüşmeler yaptı.

Çavuşoğlu’nun16 saatlik KKTC ziyaretinde, Cumhurbaşkanlığı’ndaki toplantılarda Kıbrıs konusunda değerlendirmeler yapıldı, bundan sonra atılacak adımlar ele alındı