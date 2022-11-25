Çavuşoğlu: KKTC'nin TDT'ye gözlemci üye olmasıyla teşkilatımız Akdeniz'e erişimini güçlendirdi

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Kazakistan-Azerbaycan Ulaştırma ve Dışişleri Bakanları 3'lü Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, “Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Semerkant Zirvesi'nde aramızdaki ulaştırma bağlantılarının ve ticari iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla birçok adım attık. KKTC'nin TDT'ye gözlemci üye olmasıyla teşkilatımız Akdeniz'e erişimini güçlendirdi” ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, küresel ve bölgesel gelişmelerin ortaya çıkardığı sınamaları yönetmek ve fırsatları lehlerine çevirmek gerektiğini belirterek, "Pandemi ve Rusya-Ukrayna Savaşı, dünya pazarlarına sürekli erişimin önemini gözler önüne serdi. Bunun için güçlü bir ulaştırma altyapısı şart." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye-Kazakistan-Azerbaycan Ulaştırma ve Dışişleri Bakanları 3'lü Toplantısı sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Çavuşoğlu, ev sahipliğinden dolayı Kazak mevkidaşı Muhtar Tileuberdi'ye teşekkür ederek Gürcistan'ı aralarında görmekten memnun olduklarını söyledi.

Kazakistan'daki Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının Kazak vatandaşlar için hayırlı olmasını dileyen Çavuşoğlu, Türkiye-Kazakistan ilişkilerini "geliştirilmiş stratejik ortaklık" seviyesine çıkardıklarını, iki ülke devlet başkanlarının bu yıl iki devlet ziyareti düzenlediklerini ve 20 anlaşma imzaladıklarını kaydetti.

Çavuşoğlu, Azerbaycan ile ilişkilerin müttefiklik seviyesinde olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yıl Azerbaycan'ı iki kez, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de Türkiye'yi üç kez ziyaret ettiğini hatırlattı.

Gürcistan ile stratejik ortak olduklarını ve Gürcü mevkidaşıyla düzenli temas halinde olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, en kısa zamanda yüksek düzeyli stratejik iş birliği konseyi zirvesini Gürcistan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti marjında gerçekleştirmek istediklerini söyledi.

Çavuşoğlu, küresel ve bölgesel gelişmelerin ortaya çıkardığı sınamaları yönetmek, fırsatları lehlerine çevirmek gerektiğini belirterek "Haziran ayında başlattığımız üçlü mekanizmanın temel amacı da budur. Pandemi ve Rusya-Ukrayna Savaşı, dünya pazarlarına sürekli erişimin önemini gözler önüne serdi. Bunun için güçlü bir ulaştırma altyapısı şart." diye konuştu.

Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridor'un öneminin her geçen gün artığını vurgulayan Çavuşoğlu, Orta Koridor'da 2022'de taşınan kargo hacminin 2021'in 6 katı olmasının beklendiğini, uluslararası aktörlerin de Orta Koridor'a artan bir ilgi gösterdiğini ifade etti.

Çavuşoğlu, Asya ve Avrupa arasında artık ticari ve ekonomik etkileşimi sağlayan bir konuma sahip olduklarını, ulaştırma ve ticaretin önündeki engelleri kaldırarak potansiyellerini hayata geçirebileceklerini söyledi.

Toplantı öncesinde, ulaştırma bakanlarının, Orta Koridor'un altyapısını güçlendirmek amacıyla somut iş birliği unsurları içeren, 2022-2027 Yol Haritası'nı hazırladıklarını ifade eden Çavuşoğlu, Bakü-Tiflis-Kars demir yolu, Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı, TANAP boru hattı gibi projelerin stratejik nitelikte olduklarını, Türkiye'nin Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü gibi yatırımlarının da stratejik bir vizyonun ürünü olduğunu vurguladı.

Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmasının yeni imkanlar sunduğunu, Karabağ'ı dünyaya bağlayan Fuzuli ve Zengilan havalimanlarının açılışını yaptıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Semerkant Zirvesi'nde aramızdaki ulaştırma bağlantılarının ve ticari iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla birçok adım attık. KKTC'nin TDT'ye gözlemci üye olmasıyla teşkilatımız Akdeniz'e erişimini güçlendirdi. TDT bünyesinde benzer adımların devamı gelecek.

Sadece ticaret ve ulaştırma alanlarında değil, kültürel ve siyasi konularda da iş birliğimizi daha da derinleştireceğiz. Bu bağlamda, ortak alfabe için yaptığımız çalışmalar ve ortak mirasımızın korumasına yönelik adımlara özel önem veriyoruz.

Sınamaların da fırsatların da bilincindeyiz. Kaybedecek vaktimiz yok. Bugünkü toplantımız da bu anlayışın sonucu. Birlikte somut adımlarla ilerleyeceğiz."

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25/11/2022 12:09