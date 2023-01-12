Çavuşoğlu, Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ı 'saygı, özlem ve rahmetle' andı

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, hayatını Kıbrıs Türkü’nün haklı davasına adayarak son nefesine kadar Kıbrıs Türklerinin hak ve menfaatlerini en iyi şekilde korumak için büyük mücadeleler verdiğine işaret ettiği Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı "saygı, özlem ve rahmetle" andı.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın ölümünün 11’inci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Rauf Raif Denktaş’ın ve yol arkadaşlarının verdiği onurlu mücadele ile Kıbrıs Türk halkının bugün bu topraklarda özgür bir şekilde yaşadığını ve egemen devlet sahibi bir toplum olarak yaşam sürdüğünü belirten Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk halkına bıraktıkları en büyük miras olan Cumhuriyete sahip çıkmaya ve Bayrağını dalgalandırmaya devam edeceklerini söyledi.

“Denktaş’ın, Kıbrıs’ın bir Yunan adası olmaması için verdiği mücadeleyi, halkının özgürlüğünü ve varlığını korumak için adadığı ömrünü, davasını ve fikirlerini Kıbrıs Türk gençliğine aktarmak bizim başlıca görevimizdir.” ifadelerine yer veren Çavuşoğlu, Milli Mücadele Tarihi kitabında bu mücadeleye ve fikirlere yer verileceğini belirterek, Denktaş’ın sonsuza kadar Kıbrıs Türk halkı ve gençliğine ilham kaynağı olacağını ifade etti.

Çavuşoğlu mesajının sonunda “Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesi döneminde hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak halkına önderlik etmiş büyük insan, devlet adamı Kurucu Cumhurbaşkanımız Merhum Rauf Raif Denktaş’ı saygı ve rahmetle anıyoruz” dedi.

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12/01/2023 15:19