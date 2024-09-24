Çavuşoğlu: Kurultayda çıkan sonuç Ünal Üstel’i UBP’nin lideri yapmıştır

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, kurultay sonucunu değerlendirdi.

Canlı yayında soruları yanıtlayan Nazım Çavuşoğlu, kurultay bittikten sonra yaşanan tartışmaların gereksiz olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, “10 Bin üye, yüzde 65.8’lik tarihi bir destekle Ünal Üstel seçilmiştir.

Bu sonuç, Ünal Üstel’i UBP’nin lideri yapmıştır” dedi.

Çavuşoğlu, “Kurultaydaki sonuçla birlikte, geçmişte söylenenler tarih olmuştur. UBP’de liderlik tartışması başlatmak isteyenler, tahrikler, UBP’ye dil uzatanlar dikkatli olması gerekir. Çünkü karşılarında yüzde 65.8’lik bir irade vardır” diye konuştu.