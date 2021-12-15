Çavuşoğlu: Long Beach Plajı halkındır, öyle kalacak

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu İskele Long Beach bölgesinde plaja kimsenin otel yapamayacağını ifade ederek, bölge halkının otel projesine karşı bir infial içerisinde olduğunu dile getirdi. Çavuşoğlu, “biz burada olduğumuz sürece, burada yaşadığımız sürece, hiçbir yatırımcı Long Beach plajına hiçbir şekilde otel yapamaz. Bunun altını çiziyorum. Buna ne belediye izin verir, ne de bölge vekili olarak ben veririm. Çünkü Long Beach halkın malıdır, halkın malı kalacaktır” dedi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu BRT’de katıldığı programda gündemi değerlendirdi.

Yaşanan ekonomik sıkıntılara işaret eden Bakan Çavuşoğlu, çıkış yolunun üretmekten geçtiğinin altını çizdi.

Üreticinin eldeki imkanlarla mümkün olan en üst seviyede desteklendiğini ve buna devam edebilmek için uğraştıklarını anlatan Çavuşoğlu, normalleşme sürecine ulaşılıncaya kadar üretime devam edilmesi gerektiğini vurguladı.

Çavuşoğlu, özellikle dövizde yaşanan yükselişin fiyatları anormal şekilde artırdığına değinerek, bu durumun üretim maliyetlerine de yansımakta olduğunu söyledi.

Siyasete ilişkin gelişmeleri de yorumlayan Çavuşoğlu, Ulusal Birlik Partisi’nin kurultayın ardından milletvekili aday belirleme sürecini de tamamladığına işaret ederek, bundan sonraki çalışmaların tek başına iktidar hedefiyle yoğunlaşacağını kaydetti.

Nazım Çavuşoğlu, seçim sonrasında kurulacak hükümeti son derece zor bir görevin beklediğini ifade ederek, bunun bilinciyle yola çıktıklarını aktardı.

Bir soru üzerine İskele’de Long Beach bölgesinde yaşanan tartışmaya ilişkin görüşlerini de paylaşan Çavuşoğlu, halkın malı sayılan bir bölgede otel yapılmak istendiğini ve bunun bölge halkının tepkisine neden olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, yıllar önce aynı bölgede yine bir projenin hayata geçirilmek istenmesi üzerine bölge insanının tüm kesimleriyle ayaklanarak bunu engellemiş olduğunu anımsatarak, “yaşımız büyüdü, şimdi sıra bize geldi” dedi.

Söz konusu bölgedeki mal sahibiyle 20122de görüşerek “burası halkın malıdır size başka bir yer verelim” dediğini aktaran Çavuşoğlu, şimdi bir başka yatırımcının “malın el değiştirdiğini” söyleyerek aynı yere otel yapmak istediğini ifade etti.

Yeni yatırımcıya da öncekine yapılan, “başka bir yerde en az burası kadar değerli ve aynı maksatla kullanılabilecek bir başka mal verelim” teklifini tekrarladıklarını anlatan Çavuşoğlu, yatırımcının kabul etmeyerek kendisine karşı bir tepki içerisine girdiğini kaydetti.

Çavuşoğlu, söz konusu firmanın baskı ve tehdide varan çeşitli söylemlerle otel inşaatını yapacağını dile getirmekte olduğunu belirterek, halkın malını halk adına korumanın herkesin görevi olduğunu vurguladı.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun da söz konusu otel projesine karşı olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, bu duruşundan dolayı Sadıkoğlu’na teşekkür etti.

Nazım Çavuşoğlu, bölge halkının otel projesine karşı bir infial içerisinde olduğunu dile getirerek, “biz burada olduğumuz sürece, burada yaşadığımız sürece, hiçbir yatırımcı Long Beach plajına hiçbir şekilde otel yapamaz. Bunun altını çiziyorum. Buna ne belediye izin verir, ne de bölge vekili olarak ben veririm. Ama yatırımcıyı yok etmek gibi bir düşüncemiz de yok. Yatırımcıyı başka bir tarafa kaydıralım. Onun uygun gördüğü bir yere, vaya Long Beach’e yakın bir yere kaydıralım, yerlerimiz vardır, otelini yapsın. Orası 17 dönümdür, biz ona 37 dönüm verelim. Hiç sorun değil. Çünkü Long Beach halkın malıdır, halkın malı kalacaktır. Hiç kimse bu mal benimdir deyip de el koyamaz, koydurtmayız. Milletvekili olduğum sürece, bakan olduğum sürece, hukuken devlet gücüyle önündeyim. Normal bir vatan isem de vatandaşların içerisinde orda bu yatırımın önündeyim. Hiç kimse gelip de İskele’nin gelişiminin, ayağa kalkışının önüne geçemez, buna müsaade etmeyiz” dedi.

Bakan Çavuşoğlu, söz konusu bölgede kendisine ait en ufak bir arazi ya da toprak parçası bulunmadığını da sözlerine ekledi.

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15/12/2021 16:49