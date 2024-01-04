Çavuşoğlu, mahkeme salonunda yaşananları anlattı…

İsias Otel davasında Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun tanık olarak verdiği ifade nedeniyle duruşmaya ara verilmişti. Sanık avukatları Çavuşoğlu’nun usule aykırı konuştuğunu gerekçe göstererek mahkeme salonunu terk etmişti.

Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, BRT’de Levent Kutay’a yaşananları anlattı.

Nazım Çavuşoğlu’nun konuşması şöyle:

Dün tüm gün sanıkları dinledik. Bir sürü yalan konuştular. İnsanın kalbi dayanmıyor, beyni kaldırmıyor. Orada öyle bir anlatılıyor ki otel kusursuz yapıldı, doğal afetten bu binalar yıkıldı.

Otelin etrafındaki binalar halen duruyor. Adıyaman’da birçok bina var hasar görmüş ama hiç biri bu otel gibi yıkılmadı.

Ben mahkemede müşteki olarak yer almak istedim. Kayıp yakını olmadığım için tanık olarak yer aldım. Tamamen objektif bir biçimde yaşadıklarımızı gördüklerimizi anlattım.

Her türlü demiri, teknolojiyi kullandığını söyleyen otel sahiplerinin yalanlarını ortaya çıkarttım.

Biz Kıbrıs’tan ağır bir kırıcı getirmiştik kolonları, perde duvarları kırmak için 6 gün boyunca kırıcıya ihtiyaç duymadık kullanmadık. Otel sahibinin ‘çok kaliteli’ yaptığı kolonları el kırıcılar ile kırdık.

Orada yıkıntı öyle bir oldu ki parçalar 1 kaç kilo olarak dağıldı. Sanık avukatlarının işine gelmedi. Bir tepki koydular. Bu yapı 72 kişinin ölmesine neden oldu.

Katillikten yargılanması gerektiğini söyledim. Yüce Türk yargısına güvendiğimizi söyledim.

Bu inşaatın adice yapıldığını her türlü malzemeden çalındığını çocuklarımızın canına mal olduklarını söyledi. Tanık avukatları salonu terk etme aşamasına gitti.

Bu durum sanık avukatlarının taktiği olabilir ben ona yorum yapamam.