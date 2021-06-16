Çavuşoğlu: Maliyetleri düşürmek ve satışları artırmak için üreticilerin birleşmesi gerekir

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Enerji ve Ekonomi Bakanı Erhan Arıklı’nın Türkiyeli yetkililerle imzaladığı protokollerden sonra ‘Ne üretirsek Türkiye alacak’ yorumuna ‘inşallah’ diyerek, “Türkiye Tarım Bakanı ile çok iyi ilişkilerimiz olduğu halde ben Arıklı kadar iddialı konuşmuyorum” dedi.

Erhan Arıklı’nın bu anlaşmalar çerçevesinde Tarım Bakanlığı’na da görevler düşeceği, ülkemizde yeni ürünlere yönelme çalışmaları yapılacağı, tüm üretilen ürünlerin Türkiye’ye rahat satılabileceği açıklamalarına temkinli yaklaşan Nazım Çavuşoğlu, “Arıklı, Ekonomi Bakanıdır ancak galiba Ekonomi Bakanı olarak değil Başbakan Yardımcısı olarak konuşuyor” diye konuştu.

Çavuşoğlu, “İhracatı çeşitlendirme” fikrine destek verdiklerini, bunun için bazı fikirleri ve çalışmaları da olduğunu ama yine de temkinli olmayı yeğlediklerini kaydetti.

Çavuşoğlu, “Türkiye Tarım Bakanı ile ilişkilerimiz iyidir. Kısa sürede büyük yol aldık. Laboratuvarlardan faydalanmak istedik, emrimize verdi ve yüzde 80 indirim yaptı. TÜK’ün 12 milyon dolar borcunu sildi. Kendi üreticisine sattığı fiyattan bize arpa sattılar. İlişkilerimiz iyi olmasına rağmen iddialı açıklama yapmıyorum” dedi.

Maliyetleri düşürmek ve satışları artırmak için üreticilerin birleşmesi gerektiğini savunan Çavuşoğlu, üreticilerin birleşerek, birlikte hareket ederek ayakta kalabileceğini söyledi.

Az sayıda üreticinin bunun önemini pandemi döneminde yeni yeni kavramaya başladığını ifade den Çavuşoğlu, “Ne zaman insanlar yok olmaya gidecek o zaman birleşecek. Devlet olarak devreye girdiğimiz ve zararları karşıladığımız için üreticiler birleşmiyor” dedi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Markaj programına katıldı ve Markaj programına katıldı.

“Devlet olarak patatesçilere güven verdik”

Elde kalan patateslerle ilgili üreticiye söz ve güven verdiklerine dikkat çeken Çavuşoğlu, “Patatesçilere verdiğimiz söz bakidir. ‘Ürünlerini satamazlarsa alacağız. Üreticiye, tüccara muhtaç olmayın’ dedim. Bu amaçla soğuk hava depolarını kiralamak istedim, tüccarlar patatesi satın aldı. Üreticiye güven verdik. Patateste sorun yok. Sanayi ve sofralık patatesi almak için adım attık. Tüccar adım attı. 300 ton alabildik” ifadelerini kullandı.

“Gırgır gemisi alıp balıkçılığı geliştirmeliyiz”

Ülkemiz balıkçıları tarafından tepkiyle karşılanan gırgır balıkçılığı ile ilgili konuşan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

“Dünyanın her yerinde var. ‘2009 yılında iki tane getirelim uluslararası suda avlansın’ dedim. Adada yaşayıp balık yemeyen ve havuz balığı yiyen bir tek Kıbrıs halkıdır. Gırgırlar avlanırken, belli bir derinliğe ulaşmalı. Dünyanın balıkçıları açıktan geçen balıkları avlarken, biz uzaktan bakıyoruz. Tekneleri büyütelim içeriye açılalım. Balık, gelir kaynağı yanında besin kaynağıdır. Balıkçılar içeriye açılırsa daha çok ve farklı çeşit balık tutulabilir. Popülizm bırakılmalı. Başka ülkelerden gelen gırgırlar kıyılarımızda avlanmıyor, zaman zaman olumsuz havadan dolayı sığınıyor. Niyeti avlanmak olanlara müdahale ediliyor. Gırgırlara geçmişte el koyup Mağusa Limanı’na çektirdiğim de oldu.”

“Arıklı gibi iddialı açıklamalar yapmıyorum”

Enerji ve Ekonomi Bakanı Erhan Arıklı’nın Türkiyeli yetkililerle imzaladığı protokollerden sonra ‘Ne üretirsek Türkiye alacak’ yorumuna ‘inşallah’ diyen Çavuşoğlu, Arıklı’nın bu anlaşmalar çerçevesinde Tarım Bakanlığı’na da görevler düşeceği, ülkemizde yeni ürünlere yönelme çalışmaları yapılacağı açıklamalarına temkinli yaklaştı.

Türkiye’de üreticinin yurt dıştan gelecek ürünlere karşı katı bir duruşu olduğunu, imzalanan protokolle Türkiye’ye kolay ihracat yapılmasını elbette istediğini ifade eden Çavuşoğlu, “Arıklı, Ekonomi Bakanıdır ancak galiba Ekonomi Bakanı olarak değil Başbakan Yardımcısı olarak konuşuyor. Türkiye Tarım Bakanı ile ilişkilerimiz iyidir. Kısa sürede büyük yol aldık. Laboratuvarlardan faydalanmak istedik, emrimize verdi ve yüzde 80 indirim yaptı. TÜK’ün 12 milyon dolar borcunu sildi. Kendi üreticisine sattığı fiyattan bize arpa sattılar. İlişkilerimiz iyi olmasına rağmen iddialı açıklama yapmıyorum” dedi.

“Un ithalatı yasaklanınca un fabrikalarımız kuruldu”

2009 yılında yurt dışından torbayla un gelmesini yasakladığına dikkat çeken Çavuşoğlu, “Yasaklamanın ardından burada un değirmenleri fabrika kurdu. Türkiye’de bazı şirketler bu karara karşı ayaklanmıştı ancak ‘Bizim gelişmemizi istemiyor musunuz?’ dedik ve mücadele ettik. Bu şekilde ülkedeki un kalitesini geliştirdik” diye konuştu.

“Zeytinyağı ve süzme yoğurt ihracatı yapacağız”

Önümüzdeki dönemde zeytinyağı ve süzme yoğurt ihracatı yapmak istediklerine değinen Çavuşoğlu, “Zeytinyağımız 10 yıl öncesine göre daha kalitelidir. Bizdeki zeytinyağı kalitesi Türkiye’de pahalıdır. Sadece portakal ve hellim satarak ihracatı sürdüremeyiz. Teşvikle ihracatı sürdürmek diğer ürünlerin geliştirilmesine engeldir. İhracatı çeşitlendirmeliyiz” ifadelerini kullandı.

“Çiftçi aile çocuğuyum”

Çiftçilikten gelen bir ailenin çocuğu olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, “Çiftçi aile çocuğuyum tarımdan anlarım, nerede kuraklık var nerede verim alınır ve alınmaz anlarım. Ancak çok itinalı çalışıyoruz, terazi ile ilgili çalışma yapıyoruz. İşi mühendislere bıraktık. Onlar terazi ile ilgili çalışmayı daha iyi bilir” şeklinde konuştu.

“100 ton Muz ihracatı bir hedeftir”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın Türkiye’nin KKTC’den 100 ton muz alabileceğini söylemesiyle değerlendiren Çavuşoğlu, “100 ton muz ihracatı bir hedeftir. Muz üretimi Yeşilırmak’ta devam ediyor. Yerli muz yanında yeni türler de ekildi” dedi.

“Enginar işlemden geçerse raf ömrü uzar”

Üretilen enginarın tazeyken satılması gerektiğine ancak işlemden geçirilerek paketlenmesi durumunda daha uzun süre satılabileceğine vurgu yapan Çavuşoğlu, “Enginarla ilgili şoklama ve soyma makinesi hibe etmek istedik. Üretici geçmişte buna ilgi göstermemişti. Sadece çöpe atılan enginarı değerlendirsek önemli katkı olur” ifadelerini kullandı.

“Üreticilerin birleşmesi gerekir”

Maliyetleri düşürmek ve satışları artırmak için üreticilerin birleşmesi gerektiğini savunan Çavuşoğlu, “Az sayıda üretici bunun önemini pandemi döneminde yeni yeni kavramaya başladı. Ne zaman insanlar yok olmaya gidecek o zaman birleşecek. Devlet olarak devreye girdiğimiz ve zararları karşıladığımız için üreticiler birleşmiyor” şeklinde konuştu.

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16/06/2021 19:17