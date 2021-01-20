Çavuşoğlu, Meclis Başkanı Sennaroğlu’nu Kutladı

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı görevine seçilen Önder Sennaroğlu’nu telefonla arayarak kutladı.

Cumhuriyet Meclisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çavuşoğlu görüşmede, Sennaroğlu döneminde verimli bir yasama dönemi geçirilmesi temennisinde bulunarak Sennaroğlu'na görevinde başarılar diledi.

Sennaroğlu nezdinde KKTC Meclisi’ne mensup milletvekillerine selamlarını ileten Çavuşoğlu, KKTC Cumhuriyet Meclisi’ne Türkiye Dışişleri Bakanlığı olarak desteklerinin süreceğini kaydetti.

Çavuşoğlu görüşmede ayrıca, en uygun zamanda Başkan Sennaroğlu ile görüşme arzusunda olduğunu belirtti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu da telefon görüşmesinde Çavuşoğlu’na teşekkür ederken, Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın desteğinin kendileri için büyük anlam taşıdığını kaydetti.

Yaşanılan pandemi sürecinde karşılıklı dayanışmanın önemine dikkat çeken Sennaroğlu, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin Kıbrıs Türk halkına bu dönemde yaptığı katkıların hayati öneme sahip olduğunu dile getirdi.

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20/01/2021 11:08