Türkiye Dışişleri Bakkanı Mevlüt Çavuşoğlu, katıldığı programda Kıbrıs konusu ve Doğu Akdeniz’deki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Çavuşoğlu, İsviçre’nin Cenevre kentinde gelecek hafta garantör ülkelerin de katılımıyla düzenlenecek 5+1 formatındaki Kıbrıs konulu gayriresmi toplantısının amacının, “neyi müzakere edeceklerini konuşmak” olduğunu belirtti.

Türkiye ve KKTC’nin toplantıya yapıcı bir anlayışla gideceğini söyleyen Çavuşoğlu, “Ne istediğimizi de net bir şekilde anlatacağız. Federasyonun niye olmayacağını da anlatacağız” diye konuştu.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki sorunların bir görüşmede çözülemeyeceğini de belirten Çavuşoğlu, zor konuların çözümüne doğru odaklanılması gerektiğini dile getirdi.

Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile görüşmelerin beklenenden pozitif bir atmosferde geçmesine rağmen, daha sonra gerçekleştirilen basın toplantısında konuk bakanın ‘dürüst davranmadığını’ belirterek, “Yoksa söyledikleri her şeye bir cevabımız var, devlet ve millet olarak haklılığımızı ifade ederiz, bundan korkumuz yok” diye konuştu.

Doğu Akdeniz’de veya başka bölgelerde ülkelerin kendi aralarında üçlü dörtlü mekanizmalar oluşturabileceğini ifade eden Çavuşoğlu, Türkiye’nin de farklı bölgelerde, herhangi bir ülke ya da bloğa karşı oluşturulmamak kaydıyla değişik mekanizmalar oluşturduğunu hatırlattı.

Çavuşoğlu, Yunanistan’ın ise Doğu Akdeniz’de yaptığı ikili-üçlü anlaşmaların, Türkiye ve Kıbrıs Türklerinin haklarını yok sayan anlaşmalar olduğunu belirterek, “Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin olmadığı bir platformun hiçbir işe yaramayacağını anlatıyoruz. Sözümüzü dinlemedikleri için sahada attığımız adımlarla bunu ispatlamış olduk. Biz hakça bir paylaşımdan yanayız” ifadesini kullandı.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de Yunanistan ve diğer ülkelerle özellikle kıta sahanlığı ve enerji iş birliği konularında beraber çalışabileceğini vurgulayan Çavuşoğlu, “Biz paylaşımdan yanayız ama hakkımızı koruyarak paylaşımdan yanayız. Bizim kimsenin hakkında da gözümüz yok” diye konuştu.

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21/04/2021 10:13