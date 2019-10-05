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Çavuşoğlu: Öğretmenlerimizin her zaman yanındayız

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05/10/2019

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Çavuşoğlu: Öğretmenlerimizin her zaman yanındayız

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada öğretmenlerin sadece okulda değil, toplum içinde de yerine getirdiği birçok görev bulunduğuna işaret eden Çavuşoğlu, geleceğe giden yolun aydınlık ve güven verici olması için öğretmenlere büyük görevler düştüğünü vurguladı.

Çavuşoğlu, “Öğretmenlerimizin geleceği aydınlatan bu önemli görevi yürütmesinde her zaman yanındayız” dedi.

05/10/2019 18:47
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