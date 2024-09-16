Çavuşoğlu: Okulların fiziki olarak yüzde 99 oranında hazır

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, okulların bir hafta geç açılması kararını değerlendirdi, kararın öğretmen atamalarının gecikmesi nedeniyle alındığını söyledi.

Sim TV’de konuşan Çavuşoğlu, öğretmen eksikliği nedeniyle öğrencilerin güvenliğinin risk altında olacağına dikkat çekerek “Hükümet, öğrenciler riske atmamak için böyle bir karar aldı” ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu okulların fiziki açıdan yüzde 99 oranında hazır olduğunun da altını çizdi.

Nazım Çavuşoğlu’nun konuşması şöyle:

Okullar fiziki bina olarak yüzde 99 olarak hazırdık. İskele TMK’da bugüne bitmesi gereken binalar 3-4 gün sarktı. Buna da çözüm yaratmıştık. Bir okulda da tuvalet sorunu vardı ancak bunun da önlemini almıştık.

Bizim bitmeyen her hangi bir binamız, eğitimin devamlılığı için alternatif yaratmadığımız bir noktamız yok. İlkokullarda atama gerçekleşti anacak orta eğitim ve mesleki öğretim dairesine bağlı atamalar tamamlanamadı.

Kamu Hizmeti Komisyonu ile yaptığım görüşmede, pazartesi-Salı atamalara devam edeceklerini ifade ettiler. Sağlık sertifikaları prosedürü de var. Geçici öğretmenlerin atanması ile ilgili süreç tamamlanmadığı için eksik öğretmenle okulların açılmasını hükümet değerlendirdi ve bir hafta ertelenmesini karar verdi.

Her hangi bir öğrencimizin öğretmen eksikliğiyle birlikte başına bir şey gelmesi halinde bunun hiçbir şekilde kabul edilemez olduğunu düşünerek hükümet karar almayı tercih etti.

Hükümetin kararları içerisinde biz kendi görüşlerimizi söyledik, hükümette okulları açmak istedi ama asıl olan öğrencilerdir. Öğrencileri riske atacak bir kararı hükümet almadı. Öğrencilerin güvenliği açısından değerlendirerek okulları bir hafta geç açılması kararlaştırıldı.