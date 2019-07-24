Çavuşoğlu: Öneriler bizi tatmin eder düzeyde değil

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Suriye’deki güvenli bölge konusunda ABD ile bir an önce güvenli bölgeyle ilgili mutabakata varmamız lazım. Bizim sabrımız kalmadı” dedi.

Çavuşoğlu, Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada Colindres ile ikili ve heyetler arası görüşmelerinin ardından Dışişleri Bakanlığında ortak basın toplantısı düzenledi.

ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin Türkiye ziyaretine ilişkin Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile yaptığı telefon görüşmesinde Jeffrey'nin yeni öneriler getireceğini kendisine söylediğini aktardı.

Çavuşoğlu, " ABD’nin getirdiği öneriler bizi tatmin eder düzeyde değil. Adeta bir oyalama sürecine gitmek istedikleri izlenimini edindik. Münbiç’teki gibi ortak devriye gibi, askerler arasında bazı yeni fikirler var. Esas bu güvenli bölgenin derinliği, buraları kimin kontrol edeceği konusu ve buradaki PKK/YPG’lilerin tamamen çıkarılması konusu bizim için hassas olan konulardır. Bu üç konuda henüz bir mutabakat sağlamış değiliz. Ortak devriye nasıl olur, üs kurulacaksa nasıl olur, askerler bu teknik konuları görüşüyor. Arkadaşlarımız bu teklifleri kabul edemeyeceğimizi söylemişler. Bir an önce güvenli bölge konusunda bir mutabakata varmamız lazım, sabrımız kalmadı, aksi halde Türkiye olarak gereğini yapacağız.” dedi.