Çavuşoğlu, ÖSYM Başkanı Ersoy'u kabul etti

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, temaslarda bulunmak üzere KKTC’ye gelen Türkiye Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy ile beraberindeki heyeti kabul etti. Bakanlık Toplantı Salonu’nda yapılan görüşmede Bakanlık bürokratları da hazır bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çavuşoğlu görüşmede yaptığı konuşmada, iki kurumun karşılıklı olarak uyum içerinde çalıştığını belirterek, karşılıklı iş birliğinin arttırılarak devamı için birlikte çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.

ÖSYM’nin çok önemli bir kurum olduğuna ve YKS, DGS, ALES, KPSS ve YÖKDİL gibi birçok sınavı KKTC'de gerçekleştirdiğine dikkat çeken Çavuşoğlu, merkezi sınavların KKTC'de de başarıyla uygulanmasına bakanlık olarak destek vermekten memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Çavuşoğlu, Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) ile Kamu Personeli Seçme Sınavı Alan Bilgisi ve Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavları ile diğer gerçekleştirilmeyen sınavların da KKTC’de düzenlenmesinin, sınava başvuracak ve katılacak adaylara kolaylık sağlanacağına dikkat çekerek, bu doğrultuda atılacak adımlara destek vereceklerine vurgu yaptı.

KKTC liselerinden mezun olan ve YKS ile Türkiye üniversitelerine yerleştirilen öğrencilerin, e-devlette kaydı bulunmamasından dolayı online kayıtlarda sorun yaşadıklarını da gündeme getiren Çavuşoğlu, öğrencilerin mağdur edilmemesi adına gerekli önlemlerin alınması için birlikte çalışmaya da hazır olduklarına vurgu yaptı.

Çavuşoğlu konuşmasının sonunda, KKTC’ye gösterdikleri samimi yaklaşımdan dolayı konuk Başkan ve heyete teşekkür ederek, merkezi sınavlardaki mevcut iş birliğinin artarak devam etmesini diledi.

-Ersoy

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy ise eğitim sürecinin her iki ülke geleceği açısından önemli olduğunu ve merkezi sınavlardaki mevcut iş birliğinin devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Hem KKTC vatandaşlarının, hem KKTC'de yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının gireceği sınavların güvenli ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesi için ellerinden geleni yaptıklarını da dile getiren Ersoy, KKTC'de düzenlenen ÖSYM sınavlarındaki mevcut iş birliğinin artarak devam edeceğine de dikkat çekerek, Bakan Çavuşoğlu’na gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür etti.

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08/11/2022 10:40