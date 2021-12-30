Çavuşoğlu: Özel eğitim gereksinimi için yeni vizyona ihtiyaç var

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, ülke genelinde özel eğitim gereksinimi olan bireyler için hizmet veren özel okulların desteklenmesi gerektiğini söyleyerek, bu doğrultuda yeni bir vizyona ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, KKTC Özel Eğitim Vakfı’nı (ÖZEV) ziyaret etti. Bakan Çavuşoğlu’na, ziyaret sırasında ÖZEV Kurucu Başkanı ve Genel Müdürü Ersin Görsay, Bakanlık Müsteşarı Emirali Deveci, Bakanlık Müdürü Bünyamin Merhametsiz eşlik etti.

Bakan Çavuşoğlu, ÖZEV’i gezerek, öğrencilerle sohbet etti. Görsay, Vakıf bünyesinde yürüttükleri çalışmaları ve projeleri anlattı. Öğretmenlerle de biraraya gelen Bakan Çavuşoğlu, özel eğitim konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Bakan Çavuşoğlu, ÖZEV Anı Defteri’ni de imzaladı.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU “ÖZEV ÖNEMLİ BİR GÖREV ÜSTLENİYOR”

ÖZEV’in özel gereksinimi olan bireylerin yetiştirilmesinde önemli bir görev üstlendiğine işaret eden Bakan Çavuşoğlu, ülkemizde özel eğitimin güçlükle ve fedakârlıkla yapıldığını, devletin de özel gereksinimi olan bireylerin eğitimi için gerekli fedakârlığı gösterdiğini ancak ülkede ihtiyaç duyulan özel eğitim kurumlarının yaygınlaşması için devlet tarafından verilen desteğin artmasının kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

Özel gereksinimi olan bireylerin kendi öz bakımlarını yerine getirebilmelerinin, okuyup- yazabilmelerinin temel eğitim unsuru olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, bireylerin sözkonusu temel unsurları kazanmalarının, hayata tutulmalarına yardımcı olduğunu kaydetti.

GÖRSAY ÖZEV’DEKİ PROJELERİ ANLATTI

Görsay ise özel eğitim gereksinimi olan bireylerin eğitim ihtiyaçlarını giderici çözümlere katkıda bulunmak hedefiyle yola çıktıklarını aktardı. ÖZEV’i daha da geliştirmek, özel eğitim gereksinimi olan bireylere dünya standartlarında özel eğitim olanağı sunmak yönündeki hedeflerini anlattı.

Görsay, ÖZEV’deki iç- dış mekân spor tesisleri, kapalı yüzme havuzu projesi ve diğer projelerle ilgili bilgiler verdi. Görsay bazı öğrencilerinin de çalışma hayatında yer aldığı bilgisini aktardı.

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30/12/2021 11:50