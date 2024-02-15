Çavuşoğlu: Parayı, tasarrufu tanıttıkça ülkemizde mutlu insanların sayısı artacak

"Finansal okuryazarlık" orta eğitim müfredatına dahil edildi.

“Hesabını Bilen Kıbrıs” projesi kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği iş birliğinde hazırlanan “Finansal Okuryazarlık Öğretim Programı” yarından itibaren 4 pilot okulda uygulanmaya başlayacak.

Haydarpaşa Ticaret Lisesi, Gazimağusa Ticaret Lisesi, İskele Ticaret Lisesi ve Güzelyurt Meslek Lisesi olmak üzere 4 pilot okulda, muhasebe ve finansman alanında eğitim alan 9’uncu sınıf öğrencilerine verilecek eğitim için bugün Lefkoşa, Grand Pasha Hotel’de öğretmenlere yönelik tanıtım etkinliği ve atölye düzenlendi.

-Önal: “En büyük hayallerimizden biri çocuklarımızı bu programın parçası haline getirmekti”

Etkinlikte ilk sözü alan Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği Başkanı Olgun Önal, bir yıl önce “Hesabını Bilen Kıbrıs’ projesinin tanıtım etkinliğini yaptıklarını anımsatarak, “En büyük hayallerimizden biri çocuklarımızı bu programın parçası haline getirmekti…” dedi.

Önal, finansal okul yazarlığın orta eğitim müfredatının bir parçası olacağını kaydederek, “Bu küçük ama önemli ve gerekli bir başlangıç... Yeni neslin finansal okuryazar şekilde yetişmesinin bireysel ve toplumsal anlamda olumlu etkilerini göreceğimizden eminim” şeklinde konuştu.

Daha doğru finansal karar alabilme becerileri ile çocukların daha mutlu, başarılı ve finansal anlamda daha özgür yapacağını belirten Bankalar Birliği Başkanı Olgun Önal, “Biz eğitime olağanüstü önem veriyoruz” vurgusunda bulundu.

Önal, Eğitim Bakanı Çavuşoğlu’nun başlangıçtan itibaren programa sahip çıktığını ifade ederek hem Bakan’a hem de öğretmenlere teşekkür etti.

-Çavuşoğlu: “Parayı, tasarrufu tanıttıkça ülkemizde mutlu insanların sayısının artacağına eminim”

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, bugün çok farklı ve gerekli bir konuda bir araya gelindiğini kaydederek, böyle bir girişime vesile olduğu için Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği’ne teşekkür etti.

Çavuşoğlu, KKTC'nin eğitime çok önem veren bir ülke olduğunu, Kıbrıs Türk halkının çocuklarını yetiştirmek için çok emek verdiğini belirterek, bu süreçte gerektiği kadar emek verilmediğini düşündüğü konulardan birinin çocuklara sağlanan maddi imkanların korunması ve geliştirilmesi olduğunu söyledi.

Vatandaşların daha çok deneme-yanılma yoluyla parasını yönetmeye çalıştığını ifade eden Çavuşoğlu, bu anlamda eylemlerinden mağdur olan ve yakın tarihte bankalar ve bakanlıklar önünde eylem yapan kişileri örnek gösterdi.

Çavuşoğlu, bütçe ve para yönetiminde hem terminolojik hem de uygulama alanında ülkenin dünyayla bütünleşmesi gerekliliğine dikkat çekerek, Bakanlık olarak öğrencilerin bu yönde eğitilmesi için kendilerine büyük görev düştüğünü vurguladı.

“Parayı korumadan, para tasarrufunu öğrenmeden gelecekteki basamakları çıkmak mümkün değildir” diyen Çavuşoğlu, bu programla para yönetimine ilişkin farkındalık, tanıtım ve motivasyonu sağlayacaklarına inanç belirtti.

Çavuşoğlu, ülkede belirli bir refah seviyesine ulaşıldığını söyleyerek, bu refahın devamını sağlanması için herkesin kendi çocuğunu, Bakanlığın ise tüm çocukları eğitmesi gerektiğini kaydetti. Çavuşoğlu, “inanıyoruz, motiveyiz” diye konuştu.

Bu dönem pilot olarak meslek liselerinin muhasebe bölümünde başlayacak finansal okuryazarlık derslerinin, yakın zamanda meslek liselerinde tüm bölümlerinde ana ders, ileriki zamanlarda ise tüm öğrencilerin eğitim programlarına eklenmesi hedefini paylaşan Çavuşoğlu, tüm öğrencilerin finansal kültür ve donanıma sahip olarak yetişmesi gerektiği düşüncesini paylaştı.

Ülkede girişimci, yatırımcı insanlar yaratmak adına kişinin elindeki nakdi değerini kaybetmeden yatırıma yönlendirmesi için doğru eğitimin öneminin altını çizen Bakan Çavuşoğlu, bu amaç doğrultusunda Bankalar Birliği ile birlikte çalışacaklarını, uzmanların bilgi birikimiyle her türlü desteği birleştirerek yola devam edeceklerini belirtti.

Çavuşoğlu, “Daha iyi bir nesil yetiştireceğiz. Batan, tefecilere düşen insanları azaltacağız. Parayı, tasarrufu tanıttıkça ülkemizde mutlu insanların sayısının artacağına eminim” dedi ve para yönetimi konusunda sorun yaşayan kişilerin, aile travmalarına kadar büyük sıkıntılara vesile olabileceğine işaret etti.

Çavuşoğlu, “Ülkemize hizmet etmeye devam etme motivasyonumuzu en yükseğe çıkardığınız için teşekkür ederim. Hepinize çalışmalarınıza kolaylıklar, başarılar diliyorum” diyerek sözlerini sonlandırdı.

-Sunum da yapıldı

Öğretmenlere yönelik el kitabının da dağıtıldığı etkinlikte KMC Danışmanlık adına Niyal Öztürk "Hesabını Bilen Kıbrıs Finansal Okuryazarlık Projesi", Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu üyesi Salih Sarpten ise "Finansal Okuryazarlık Öğretim Programı" hakkında sunum yaptı. Sunumların ardından Finansal Okuryazarlık Öğretim Programı atölyesi yapıldı.

-Hesabını Bilen Kıbrıs projesi

“Hesabını Bilen Kıbrıs” “Finansal Okuryazarlık, Farkındalık ve Yetkinlik Artırma Projesi, geçtiğimiz yıl başlatılmıştı. 18 ay boyunca süreceği açıklanan projeyle bireylerin finansal okuryazarlık konusunda farkındalık, bilinç ve yetkinliklerin arttırılması hedefleniyor.

Hedefinde lise ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra, mikro işletmeler, KOBİ’ler, kadın girişimciler, çiftçiler ve emekliler olan proje Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği denetiminde KMC Danışmanlık tarafından yürütülüyor.